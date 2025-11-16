3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 15 de noviembre 2025

AEW COLLISION 15 DE NOVIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Juice Robinson, Bandido y JetSpeed derrotaron a FTR y La Facción Ingobernable, en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 15 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Riho y Alex Windsor vs. Hyan y Maya World

La sinergia entre Windsor y Riho fue aaaaaaaaaaaaaaaaaabuena, lo que augura un buen combate en el torneo, aunque intentaron ser un poco cursis en una ocasión y no terminó de funcionar. A pesar de que era improbable que ganaran, Maya y Hyan lo hicieron bien.

► 1- Tay Melo vs. Taya Valkyrie

Una simple lucha de squash antes del próximo encuentro del torneo entre Melo y Anna Jay. La pobre Taya apenas pudo entrar en ritmo.

LO MEJOR

► 3- Mark Davis vs. Mark Briscoe

Un buen intercambio de golpes entre estos dos, con Davis manteniendo un ritmo constante y controlado. No obstante, se esperaba que la acción se intensificara, pero aun así, estuvo bien.

► 2- Kyle Fletcher vs. Scorpio Sky

Tuvieron buenos momentos y los aprovecharon bien, pero un par de instantes incómodos perjudicaron el combate, y el final pareció totalmente inesperado después de que Sky dominara el encuentro hacia el final. En todo caso, es una buena exposición televisiva para Scorpio Sky, quien además es un ex Campeón TNT.

► 1- Juice Robinson, Bandido y JetSpeed vs. FTR y La Facción Ingobernable

A menudo bromeamos sobre el abuso de los combates por equipos de ocho hombres, pero la verdad es que suelen ser muy divertidos. Este combate no fue la excepción, y la secuencia de Rush y Bandido fue particularmente genial y ambos podrían enfrentarse en un mano a mano tranquilamente.