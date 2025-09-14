3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 13 de septiembre 2025

3x3 AEW COLLISION 13 de septiembre 2025 | Paragon vs. Death Riders

AEW COLLISION 13 DE SEPTIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW All Out. En el combate estelar, Jon Moxley y Daniel Garcia derrotaron a Kyle O’Reilly y Roderick Strong en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 13 DE SEPTIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

►  1- Big Bill vs. Max Caster

Lucha e relleno que solo sirvió para promocionar la rivalidad entre Big Bill y Eddie Kingston, quien volvía a la acción.

LO MEJOR

►  3- Konosuke Takeshita vs. Anthony Bowens

El resultado nunca estuvo en duda, pero Takeshita es incapaz de tener un mal combate, y Bowens lució mejor que de costumbre, innovando su ofensiva. En resumen, un gran combate para abrir la noche.

►  2- FTR vs. Adam Priest y Tommy Billington

El equipo de Billington y Priest en Collision estas últimas dos semanas ha lucido bastante bien, y Priest sin duda está brillando. Tienen una química excelente, y los de FTR los han hecho lucir como pocos, aunque otros piensen que no debería haberles llevado tanto tiempo vencer a un equipo «novato».

►  1- Jon Moxley y Daniel García vs. Kyle O’Reilly y Roderick Strong

La dinámica entre Daniel García y Jon Moxley es extraña, por diseño, ya que Moxley se había interesado por García, pero ahora buscan sacar a relucir el lado más oscuro de este. Mientras no traten a García como a un lacayo más, eso podría ser justo lo que necesita para ascender, y al menos ha dado un buen comienzo apuntándose la victoria.

