3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 13 de julio 2024

AEW COLLISION 13 DE JULIO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate entre The Undisputed Kingdom contra The Conglomeration, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 13 DE JULIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Nyla Rose vs. Ava Lawless

Una lucha de relleno que no le aportó gran cosa a las historias televisivas. Nyla Rose volvió a la televisión, pero mejor sería si tuviera una rivalidad seria.

► 1- Bang Bang Gang vs. London Lightning

Una lucha en la que no se vio mayor cosa en el ring. Fue un relleno y lo más destaado fue lo que ocurrió después del combate.

LO MEJOR

► 3- Anthony Ogogo y Lee Moriarty vs. Top Flight

Un buen combate en el que se vio el contraste de estilos de ambos equipos. Ogogo y Moriarty eran quienes golpeaban fuerte, mientras que Darius y Daniel Martin imponían la velocidad y la agilidad. Al final, la combinación entre los involucrados funcionó y todos hicieron un buen trabajo.

► 2- Konosuke Takeshita vs. Tommy Billington

Konosuke Takeshita mostró su talento aquí, pero el novato Tommy Billington también mostró cosas interesantes aquí, impresionando pese a la derrota.

► 1- The Undisputed Kingdom vs. The Conglomeration

Una lucha que fue muy buena de principio a fin, dándonos un buen evento estelar. Ambos equipos lograron entenderse bien en el ring, y lo que sucedió luego del encuentro también merece un punto aparte.