3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 13 de diciembre 2025

AEW COLLISION 13 DE DICIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Worlds End. En el combate estelar, Mark Briscoe derrotó a Daniel García en una lucha por el Campeonato TNT.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 13 DE DICIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 1- Horario

AEW se vio obligado a cambiar el horario de su programa en virtud de la contraprogramación de WWE y la despedida de John Cena. Dicho esto, si en el horario estelar los números televisados no eran buenos, en un horario distinto, la situación no iba a ser mejor; sin embargo, el público de Gales sí reaccionó favorablemente.

LO MEJOR

► 3- Mark Briscoe vs. Daniel Garcia

No fue su mejor encuentro, pero fue un evento principal divertido, aunque dependió un poco de la interferencia externa de Shafir y de Yuta. Aun así, Briscoe superó las adversidades, como es su mantra, y logró sumar otro punto a su cinturón.

► 2- Mike Bailey vs. Kevin Knight

Acción espectacular por parte de ambos hombres, como era de esperar. Fue más irregular que el combate entre Bailey con Fletcher, pero estos tipos se fueron por todo en otro gran encuentro, como han sido todos los del Continental Classic.

► 1- Claudio Castagnoli vs. Konosuke Takeshita

Gran combate. Estos dos necesitan un evento principal de un PPV porque fue épico y con un resultado que sugiere una revancha en el futuro, y aun así dio la sensación de que no usaron todo su arsenal. Los últimos 5 minutos fueron una locura.