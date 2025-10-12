3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 11 de octubre 2025

AEW COLLISION 11 DE OCTUBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW WrestleDream. En el combate estelar, Megan Bayne y FTR derrotaron a Willow Nightingale y JetSpeed en una lucha de relevos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 11 DE OCTUBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 3- TayJay vencen en lucha de relleno

TayJay buscan tomar impulso mientras buscan el Campeonato Femenil de Parejas, pero se necesita mayor protagonismo de esta división y no cometer los errores que ya se han visto en WWE.

► 2- La Faccion Ingobernable vs. MxM TV

Los MxM son entretenidos, pero han quedado en una situación de lucha de relleno, tal como lo eran los retos abiertos de Max Caster.

► 1- Lesión de Kota Ibushi

Una lesión en la lucha libre nunca es buena y lo de Kota Ibushi no fue la excepción. Tras protagonizar un gran combate contra Josh Alexander, una lástima que otra vez termine en la percha por una maniobra desafortunada.

LO MEJOR

► 3- Eddie Kingston vs. The Beast Mortos

Tras estar un buen tiempo fuera de acción, Eddie Kingston luce cada vez más cómodo en el ring, lo cual es bueno. Mortos siempre cumple y, como resultado, vimos un combate lleno de intensidad.

► 2- Kota Ibushi vs. Josh Alexander

Esa lesión es un auténtico problema para Ibushi, ya que parece que no puede tener un respiro en AEW. Un combate espectacular hasta el desafortunado final, con vistas a un futuro aún mejor, pero la lesión, obviamente, lo truncó.

► 1- FTR y Megan Bayne vs. Willow Nightingale y JetSpeed

Gran evento estelar, con los elementos intergénero fueron bastante novedosos, con Dax en particular presentándose como un verdadero rudo, y Willow negándose a dar marcha atrás, luciendo muy bien. Buen combate donde todos hicieron bien su papel.