3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 10 de enero 2026

AEW COLLISION 10 DE ENERO 2026.— Este jueves se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya dejamos atrás a AEW Worlds End. En el combate estelar, The Demand derrotaron a JetSpeed y Anthony Bowens en una lucha de tríos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 10 DE ENERO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Mina Shirakawa vs. Lady Frost

Se esperaba un poco más de Lady Frost. Aun así, en menos de 3 minutos demostró una buena ofensiva, así que algo es algo. Mina lució bien y realmente aprovecharon el tiempo que les dieron.

► 1- Brody King en lucha de relleno

Brody King está de vuelta en pantallas, pero necesitan hacer algo con él.

LO MEJOR

► 3- The Demand vs. JetSpeed y Anthony Bowens

Bowens parecía estar fuera de lugar en su equipo hasta cierto punto, pero tenía sentido en la historia general que se mantuviera firme en no formar equipo con Caster, y técnicamente era el «eslabón débil» que se llevaba la peor parte. The Demand se ha consolidado como un trío muy sólido, con Liona y Kaun muy competentes y manteniendo su nivel junto a Ricochet. No es un evento principal clásico ni mucho menos, pero un par de historias entrelazadas funcionaron bien aquí, con cada uno haciendo bien su trabajo.

► 2- Komander vs. El Clon

La ofensiva de El Clon fue buena, y estos dos se complementan bien con estilos muy distintos. Fue un poco un festival de maniobras, auque faltó un poco de técnica; sin embargo, el combate fue muy entretenido.

► 1- Mark Briscoe vs. Hechicero

Un par de malentendidos hicieron que este combate no alcanzara el nivel que ninguno de los dos es capaz de ofrecer, pero aun así fue una muy buena defensa para Briscoe, quien lució con la intensidad de siempre. Hechicero es un luchador tan único que merece más oportunidades individuales como esta, considerando que hizo un gran trabajo aquí.