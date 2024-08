3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 10 de agosto 2024

AEW COLLISION 10 DE AGOSTO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y vamos rumbo a All In. El estelar fue un combate por equipos entre House of Black contra Bang Bang Gang, que culminó en un empate.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 10 DE AGOSTO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Escasa construcción

A pocos días de All In, se esperaba que el programa tuviera una mayor construcción de cara al PPV que se llevará a cabo en tres semanas, aunque no hay quejas por lo que vimos en el ring durante el programa.

► 1- Hikaru Shida vs. Aleah James

Una lucha de relleno en el que Hikaru Shida ganó sin despeinarse, para luego reclamar (con justa causa) una mejor rival, dado que quiere hacerse presente en All In.

LO MEJOR

► 3- FTR vs. Outrunners

Una lucha que resultó mejor de lo esperado, con los Outrunners obteniendo un tiempo importante en televisión, mientras que FTR siguen demostrando su valía en esta división.

► 2- House of Black vs. Bang Bang Gang

Un combate entretenido entre ambos equipos, que tuvo como ingrediente especial la presencia de Christian Cage como réferi. Había una oportunidad en juego y los dos equipos lo dejaron todo, pero no quedó en nada gracias al propio Cage, derivando en un ataque posterior que también vale la pena destacar.

► 1- Thunder Rosa vs. Deonna Purrazzo

Una lucha que fue muy buena de principio a fin, con una estipulación que a fin de cuentas funcionó. Ambas dejaron la piel en el ring y se dieron con todo (literalmente), dejando un buen final para esta rivalidad.