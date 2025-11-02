3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 1 de noviembre 2025

AEW COLLISION 1 DE NOVIEMBRE 2025.— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y ya vamos rumbo a AEW Full Gear. En el combate estelar, Bandido derrotó a Máscara Dorada y retuvo el Campeonato Mundial ROH.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 1 DE NOVIEMBRE 2025

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Megan Bayne y Marina Shafir vs. Nixon Newell y Miranda Alize

Bueno, Newell y Alize no lucieron bien aquí con una ofensiva descuidada, pero al menos Shafir y Bayne pudieron arrollarlas.

► 1- Bang bang Gang vs. MxM TV

Una vez más, la convocatoria de casting se siente como el desafío abierto de Caster, que desembocó en que Bang Bang Gang obtenga una victoria fácil.

LO MEJOR

► 3- Mercedes Mone vs. Olympia

La fuerza de Olympia es impresionante y plantearon el combate como un duelo entre iguales, intimidando enormemente a Olympia. Al final, Mone fue un paso más allá, atrapándola en la llave de rendición, sellando su victoria. Ambas dieron un buen combate y lo dejaron todo en el ring.

► 2- Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada vs. Anthony Bowens y Max Caster

Fue muy divertido ver las dinámicas tan distintas entre los dos equipos, que no estaban en sintonía. Se destaca que los cuatro hombres no quisieran que sus compañeros se llevaran la gloria, interrumpiendo sus remates. Un buen combate que tuvo un buen final.

► 1- Bandido vs. Máscara Dorada

Puede que Bandido tenga una lesión en el hombro, pero de ser así, la integraron inteligentemente al desarrollo del combate y no dejaron que afectara demasiado, salvo por los ocasionales cambios de táctica de Máscara Dorada. Ese cutter desde el borde del ring fue una maravilla visual, y sin duda destacó, pero el combate estuvo repleto de momentos increíbles. Tranquilamente puede ser uno de los luchadores del año en AEW/ROH.