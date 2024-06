3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 1 de junio 2024

AEW COLLISION 1 DE JUNIO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y seguimos avanzando rumbo a Double or Nothing. El estelar fue un combate entre Will Ospreay contra Kyle O’Reilly, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 1 DE JUNIO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Reina Dorada vs. Thunder Rosa

Aunque Thunder Rosa sigue luchando en un buen nivel, el combate estuvo lejos de ser interesante. Fue demasiado corto y de un solo lado.

► 1- Bryan Cage y Gates of Agony vs. KM, Danny Gee y Danny Rose

Una lucha verdaderamente corta, prácticamente de relleno. No aporta nada a las historias.

LO MEJOR

► 3- Lio Rush vs. Roderick Strong

Lio Rush volvió a luchar en AEW y no pareció perder el toque, frente a Roderick Strong dio un buen combate. Ambos se lucieron y quedaron bien parados tras su encuentro.

► 2- Johnny TV vs. Claudio Castagnoli

Dos veteranos y buenos exponentes en el ring cumplieron lo que dictaba la previa. Si bien hubo la intervención de Taya, esta no afectó mayormente el flujo del encuentro, y la acción fue bastante dinámica.

► 1- Will Ospreay vs. Kyle O’Reilly

De principio a fin, esta lucha fue demasiado buena. Mucha técnica y llaveo por parte de ambos, quienes nos brindaron lo mejor de su repertorio.