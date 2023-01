3×3: Lo mejor y lo peor de AEW BATTLE OF THE BELTS V

AEW BATTLE OF THE BELTS V .— Este viernes se celebró un nuevo especial de AEW Battle of the Belts, siendo su quinta edición. El programa contó con tres combates, todos titulares, con el Campeonato del Atlántico AEW, el Campeonato TBS en juego, así como la revancha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW BATTLE OF THE BELTS V

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Battle of the Belts V.

LO PEOR

► 1- Jade Cargill vs. Skye Blue

Una lucha sorprendentemente pareja, ya que Skye Blue obtuvo más ofensiva de lo que se esperaba. No fue un mal combate, pero el resultado no estaba en duda y aún persiste la confusión de quiénes son aliadas y quiénes son rivales entre sí, porque un día hacen equipo y al siguiente, son rivales, haciendo referencia a las presencias de Leyla Grey y Red Velvet durante el combate.

LO MEJOR

► 1- Orange Cassidy vs. Kip Sabian

Fue un combate bastante entretenido y hubo muchas cosas buenas en el ring. Kip Sabian fue un digno retador y mostró cosas interesantes aquí. Realmente los fanáticos disfrutaron de este estelar.