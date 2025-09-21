3×3: Lo mejor y lo peor de AEW ALL OUT 2025

AEW ALL OUT 2025.— Este domingo se celebró AEW All Out Toronto. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Hangman Adam Page y Kyle Fletcher, con victoria del primero.
LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW ALL OUT 2025
A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW ALL OUT 2025.
LO PEOR
► 2- Eddie Kingston vs. Big Bill
Aunque fue lucha decente, no tuvo el mismo nivel que el resto del PPV. Este regreso bien se pudo haber guardado para Dynamite.
► 1- La contraprogramación de WWE
Dado que AEW y WWE compiten en diferentes mercados (el de AEW fue PPV, mientras que el de WWE fue en la nueva app de ESPN), la estrategia de WWE sólo está perjudicando a los fans, lo cual es triste, pues se nota que no existe respeto alguno por parte de WWE a los fans. Todo su respeto es para don dinero.
LO MEJOR
► 3- El horario
La otra cara de la moneda en el apartado de la contraprogramación es que fue un evento vespertino que terminó a buena hora y no se sintió tan cansado como cuando ocupa el horario nocturno.
► 2- Los regresos
Mientras están fuera estrellas como Will Ospreay, Swerve Strickland y Kenny Omega, se veía el elenco un tanto falto de taquilleros, así que se agradecen los regresos de PAC, Eddie Kingston y Jack Perry (y Orange Cassidy el miércoles próximo) para darle un poco de variedad a los carteles.
► 1- Las luchas
Como siempre, las luchas de los PPVs de AEW son extraordinarias. En nuestra reseña le dimos cinco estrellas a dos de ellas, mientras que otra se llevó cuatro y media. Ante esta calidad, poco importa que el número de luchas llegue a ser exagerado.