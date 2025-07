3×3: Lo mejor y lo peor de AEW ALL IN TEXAS

AEW ALL IN 2025 .— Este domingo se celebró AEW All In Texas. El estelar fue el combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo entre Jon Moxley y Adam Page, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW ALL IN TEXAS

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW ALL IN TEXAS.

LO PEOR

► 3- Mal momento para el Campeonato TNT

Adam Cole renunció al Campeonato TNT y anunció lo que podría ser su retiro. Más allá de la triste noticia (que analizaremos más adelante), el momento fue bastante inoportuno y al público le importó poco y nada el Fatal 4 Way que se armó. Además, parecía el momento de Kyle Fletcher aquí, aunque el triunfo de Dustin Rhodes era más que merecido por todo lo que ha hecho en su carrera. Todo mal aquí.

► 2- Muy largo

Diez combates, cuatro horas y media. Los PPV de AEW suelen ser largos e incluso cubrieron los dos eventos que WWE programó también para este sábado, lo cual es una situación que suele cansar a los fanáticos, pese a que sí estuvieron de ánimos durante el último combate, que vio a Adam Page volver a conquistar el título.

► 1- ¿Adam Cole «Bye bye»?

Sin duda, Adam Cole pudo haber hecho su último Bay Bay frente al público tras anunciar una triste noticia respecto a una lesión que resultó siendo más grave de lo que parecía en un principio luego de su combate en Dynamite. No solo se vio obligado a renunciar al Campeonato TNT, sino que también contempló la posibilidad de no volver a luchar nunca más, y en el mejor de los escenarios, estará fuera de los encordados por un largo tiempo. Una verdadera pena para quienes apreciamos el talento de este luchador.

LO MEJOR

► 3- Will Ospreay y Swerve Strickland vs. The Young Bucks

La mejor lucha por equipos del año hasta el momento, y por mucho. Dos equipos que trabajaron muy bien e hicieron de este combate algo emocionante. El talento de los Bucks como equipo es innegable, pero el dúo de Swerve y Ospreay se complementaron muy bien conocidas sus fortalezas a nivel individual. Sin puntos bajos.

► 2- Jon Moxley vs. Adam Page

Un combate que fue intenso desde el mismo toque de campana. Como era de esperarse, tuvo la brutalidad de un Deathmatch, y todos los ingredientes para contarnos una buena historia que presenció la caída de los Death Riders, con la aparición de Swerve y los regresos de Darby Allin y Bryan Danielson. A la final, se concretó la historia de redención para Adam Page y su segundo Campeonato Mundial.

► 1- Kenny Omega vs. Kazuchika Okada

Sin duda, el mejor combate de la noche. Una lucha esperada por muchos y que por la larga lesión de Kenny Omega no se materializó antes, pero ambos nos hicieron recordar sus tiempos en NJPW. Un excelente combate de principio a fin. De diez.