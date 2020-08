3 x 3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite (5 de agosto 2020)

AEW DYNAMITE 5 DE AGOSTO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, en donde Jon Moxley y Darby Allin se enfrentaron por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, con victoria del primero. Además, Eric Bischoff fue el moderador especial invitado para el debate entre Chris Jericho y Orange Cassidy.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 5 DE AGOSTO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

3- Cody y Matt Cardona vs. The Dark Order

Este encuentro tuvo probablemente más tiempo del que debería, ya que lo más destacado de Cardona sucedió en el último minuto más o menos, diluyéndose su actuación y debut en un ring de AEW. Aún así, hay que destacarles el hecho de que no fue un "entrenamiento" para él y Cody, lo que en cierto modo ayuda a los miembros de The Dark Order a tener algún tipo de credibilidad. No fue un mal encuentro, pero nada extraordinario aquí.

2- Ausencia de Excalibur

Jim Ross, Tony Schiavone y Taz hicieron un buen trabajo en AEW Dynamite en ausencia de su colega, Excalibur, en la mesa de comentarios. Esto, mientras la compañía maneja a la interna su situación por los errores que el comentarista cometió en el pasado. El único problema con eso, es que los tres que estuvieron anoche es que tienen un estilo similar, y con Taz habiendo rivalizado con Moxley hace poco -a través de Brian Cage-, Excalibur habría sido un candidato mucho mejor para participar en el evento principal.

1- División femenil

De los 120 minutos que tiene el programa, si contamos las llegadas al ring, las mujeres solo protagonizaron cuatro de esos minutos, apenas un 3%. La lucha que tuvieron, además de corta, fue regular a lo sumo. Las mujeres siguen siendo una materia pendiente en AEW, y es una lástima que el torneo de parejas que protagonizan se está llevando a cabo fuera del programa.

LO MEJOR

3- Lucha de seis contra seis

Esto fue un caos, en el buen sentido de la palabra. Generalmente de este tipo de encuentros multitudinarios no se puede esperar mucho, pero fue todo lo que debió haber sido el primer encuentro de la semana pasada. El hecho de que Dax se lastimara y llevado a backstage debería generar algunas interrogantes. Asimismo, el hecho de que Adam Page fuera quien recibe el conteo puede conducir a una interesante historia, si es bien manejada. Fue un muy buen encuentro para abrir el programa.

2- Jon Moxley vs. Darby Allin

Todos sabíamos que Jon Moxley vs. Darby Allin iba a ser un buen encuentro y el evento principal de AEW Dynamite no decepcionó en absoluto. Jon Moxley obviamente ganó el encuentro y tiene todo el sentido del mundo, ya que es muy pronto para que pierda el título, con MJF a la vuelta de la esquina; no obstante, Darby Allin dio una gran impresión -como siempre- y no dudamos en que algún día será campeón mundial.

Aún sin la interferencia de MJF en el evento principal de AEW Dynamite el encuentro lució grandioso, pero tuvo sentido. Ahora, Jon Moxley vs. MJF es lo que parece estar en el horizonte ahora.

1- El debate entre Chris Jericho y Orange Cassidy

El hecho mismo de que Eric Bischoff regresó a TNT al ser parte de la edición de esta semana de AEW Dynamite, moderando el debate entre Chris Jericho y Orange Cassidy, lo hizo digno de ver. Nadie mejor que Chris Jericho para ser parte de él, porque tiene la capacidad de hacerlo todo con el micrófono y resultó en algo divertido.

Orange Cassidy dio definitivamente una buena promo y la forma en que Chris Jericho "vendió" las primeras palabras de su archienemigo lo convirtió en una estrella aún más grande esta semana en AEW Dynamite. El debate fue un gran segmento y cumplió su objetivo: generar expectativa para el encuentro que estos dos tendrán la próxima semana.

