350 mil dólares, el nuevo salario base en WWE

Hay muy buenas noticias para los fans de WWE. Y es que, en las últimas horas, se ha podido saber que a nivel interno en W, ha habido un gran aumento a nivel salarial entre sus luchadores. Y es que el tema de cuánto dinero ganan los luchadores de WWE siempre es interesante para los fanáticos.

Y es que, según pudo saber Dave Meltzer y reportar en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, las nuevas directivas de WWE han hecho una movida económica para beneficiar a los luchadores que tienen actualmente contrato con el elenco estelar de WWE. Este es el reporte que dio Meltzer:

► Este es el nuevo salario mínimo para los luchadores del elenco estelar de WWE

«El salario mínimo actual que está ganando cualquier luchador que tenga contrato como parte del elenco estelar de WWE, es de 350 mil dólares por año».

Sin duda alguna, es una gran cifra. Hasta hace unos años, el salario mínimo de varios luchadores cambiaba según su importancia y tiempo en la empresa, con un rango de salarios desde 100 mil dólares hasta 250 mil dólares. Las mujeres en el elenco estelar incluso ganaban menos en comparación con los hombres, con algunas mujeres ganando 80 mil dólares al año.

Sin embargo, según esta información, parece ser que ahora tanto hombres como mujeres que esté nen el elenco estelar de WWE, tendrían una garantía mínima de 350 mil dólares al año. Esto es importante para los luchadores.

Además de este gran cambio en favor de los luchadores, hay que recordar que Triple H ha abogado para que ya no se hagan tantos House Shows y los gladiadores puedan descansar más con sus familias, lo que ha ayudado a que el ambiente tras bambalinas haya mejorado y todos se sientan felices y con buena moral.

Macé y Mansoor revelaron que antes, con Vince McMahon a la cabeza de WWE, hasta llegaba a haber multas o castigos si un luchador que no estaba programado para un show televisivo no se aparecía en la arena. Esto debido a que McMahon quería que todos los luchadores de una marca estuvieran en la arena el día del show, dado que no se sabía cuándo los planes podían cambiar, y un luchador que no estaba programado originalmente para aparecer en televisión, en cualquier momento podía quedar dentro del evento.

Es importante clarificar también que los 350 mil dólares es el salario base. Muchos luchadores ganan muchísimo más. Por ejemplo, Roman Reigns está ganando poco más de 5 millones de dólares al año.