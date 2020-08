3 x 3: Lo mejor y lo peor de SmackDown (7 de agosto 2020)

SMACKDOWN 7 DE AGOSTO 2020 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el cual contó con la aparición de los miembros de Retribution, cuya identidad aún no es revelada, pero que causaron alboroto en el ring una vez concluida la lucha estelar, atacando a varios talentos que formaban parte del público.

LO MEJOR Y LO PEOR DE SMACKDOWN 7 DE AGOSTO 2020

En lo que fue un buen programa por primera vez en varias semanas, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- ¿Rudo contra rudo?

No hay duda de que Sheamus y King Corbin son dos de las Superestrellas más excepcionalmente dotados en SmackDown en este momento, cuando de jugar el papel de rudo se trata. Sin embargo, están en su mejor momento cuando trabajan con técnicos porque hay una sensación tan natural de odio que extraen del Universo WWE. Por ello, el encuentro entre Sheamus y Corbin en SmackDown fue tan inexplicable como aleatorio, y ninguno de los dos -evidentemente- era el favorito de la audiencia. Además, fue un encuentro regular, del que no hubo mayor cosa que destacar. ¿Se vendrá el cambio de Sheamus al lado bueno?

2- Braun Strowman y Alexa Bliss

Es una verdadera lástima si se tiene en cuenta la cantidad de rumores que hubo alrededor de Alexa Bliss y Bray Wyatt la semana pasada y cuántas teorías plantearon los fanáticos de todo el mundo en las redes sociales sobre cómo Braun Strowman regresaría a SmackDown después de la Swamp Fight.

Esta historia podría haber dado para mucho más, pero Braun Strowman simplemente salió y dijo que no le importa Alexa Bliss, volviendo prácticamente el rol de The Goddess en un simple relleno, cuando podía haber sido una parte importante de esta rivalidad, en combinación con una forma de darle un giro a su personaje, teniendo en cuenta que ha estado muy deslucida en las últimas semanas. Sin embargo, no todo está perdido y veremos si en el enfrentamiento inminente entre Strowman y Wyatt, Alexa Bliss tendrá algún papel preponderante.

1- Mucha descalificación, poca lucha

El buen encuentro entre Matt Riddle y Sheamus fue arruinado por una descalificación, aunque esta pueda tener algo de sentido, por lo menos podían haber luchado más. Si analizamos todo en un conjunto, solo la lucha entre Cesaro contra Lince Dorado estuvo ajena a las interferencias, pero también fue otra lucha corta y regular. Salvo la ya mencionada lucha entre Riddle y Sheamus que abrió el programa, la calidad de los encuentros de anoche fue muy mala.

LO MEJOR

3- Sheamus vs. Matt Riddle

Matt Riddle sigue siendo lo suficientemente único como para formar parte de un encuentro que no tiene una fórmula definida. Ponerlo contra alguien como Sheamus condujo a algo de acción que fue una especie de prueba de fuerza y varios golpes fuertes de parte y parte. Fue un encuentro entretenido para abrir el programa -y el único digno de destacar-pero que contó con un final obvio y molesto.

2- Posible alianza

Todo el segmento que The Miz y John Morrison realizaron esta semana en SmackDown con el cabello de Mandy Rose fue fantástico. Sabemos que estos dos juntos siguen siendo entretenidos, pero es interesante el hecho de que Sonya Deville pueda estar aliada con ellos, formando casi una facción suelta en SmackDown. Eso, sin mencionar el buen manejo en el micrófono que cada uno aporta.

Es posible que nos dirijamos nos dirigimos hacia una lucha de cabellera contra cabellera, probablemente en SummerSlam, entre Sonya Deville y Mandy Rose; mientras tanto, parece que tendremos algún tipo de enfrentamiento de tercias entre Miz, Morrison y Sonya Deville, contra Heavy Machinery y Mandy Rose; sin embargo, aunque cada uno tenga su interés en particular, al menos hace sentido esta nueva asociación, dado que Otis y Mandy Rose siguen juntos.

1- Llegó Retribution

A diferencia de lo ocurrido en Raw, donde WWE anunció con bombos y platillos la llegada de un nuevo grupo al programa, en esta ocasión los cinco encapuchados sorprendieron al Universo WWE al hacer su aparición al final del programa, ya que: primero, no fueron anunciados; segundo, se creía que solo iban contra Raw, tal como lo hizo notar The Miz en su segmento.

Ahora, partiendo de este factor sorpresa, y obviando el desastroso juego de cámaras al final del segmento, habrá que ver a dónde lleva la historia de -suponemos- los tres hombres y dos mujeres que forman parte del grupo y qué es lo que quieren. Al igual que una historia de misterio, por lo menos, Retribution debería mantener oculta su identidad hasta SummerSlam, mientras siguen generando caos. ¿Quiénes podrán ser los atacantes enmascarados? Hay mucha especulación al respecto y al menos, ha despertado nuestro interés.

