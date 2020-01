Este viernes se celebró el primer episodio de SmackDown del nuevo año, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca azul de cara a Royal Rumble 2020, donde Roman Reigns declaró sus intenciones de ganarlo. Además, pudimos ver cómo reaparecieron John Morrison, Sheamus y The Usos en las pantallas.

LO MEJOR Y LO PEOR SMACKDOWN 3 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

3- Alexa Bliss y Nikki Cross

Si bien la lucha en la que participaron fue buena, tanto Alexa como Nikki parecían como que estuvieran fuera de lugar en la misma y el encuentro se centró más en desarrollar la rivalidad entre Lacey Evans contra Bayley que cualquier otra cosa, lo que hacía inncesaria la participación de las ex campeonas en pareja, a tal punto que ni Alexa ni Nikki recibieron el conteo.

Tal vez el punto alto aquí es que al menos en SmackDown se han preocupado por darle tiempo a las integrantes de la división femenil, y quizás por eso se explica la participación de Alexa Bliss y Nikki Cross en este encuentro, sin hacer mayor cosa (dadas las circunstancias actuales, la probabilidad de ganar era casi nula).

2- Burlas hacia Shorty G

Durante el segmento entre Shorty G y The Revival, donde el primero les daba unas palabras de aliento, no se entiende el motivo de que Dash Wilder hiciera chistes sobre enanos contra alguien que es prácticamente de su tamaño. Si quieren convertir a The Revival en personajes de comedia, al menos uno esperaría que los chistes tengan sentido.

1- Elias

Elías es un personaje entretenido, sin duda, pero luego de que reapareció burlándose de Drake Maverick hace varias semanas se ha vuelto un tanto monótono, da unos acordes donde se burla de los rudos pero no le hace frente a ninguno y nadie le hace frente, perdiendo así su propósito. Parece que sus segmentos están siendo de relleno últimamente.

Si la idea es seguir con la música, mejor que regrese el Elias rudo, quien al menos puede meterse con el público.

LO MEJOR

3- Roman Reigns y Daniel Bryan

Durante el encuentro los dos lucieron bien en conjunto, hasta que Wyatt hizo de las suyas; sin embargo, la interacción previa también es destacable, donde Bryan y Reigns dejaron en claro sus propósitos para este Royal Rumble, lo que implicaría que ambos lucharían en Wrestlemania. De darse el caso, sería un buen encuentro digno del magno evento aunque difícilmente WWE apunte a esa dirección, ya que seguramente uno saldrá abucheado.

2- The Miz como rudo

Fácilmente, el mejor The Miz es el rudo, el que se mete con el público y sus rivales, aunque este cambio se da de una manera un tanto diferente, ya que se debió a una mezcla de amargura y frustración, convirtiéndolo en un personaje potencialmente desalmado. Es una copia al carbón de lo ocurrido con Finn Bálor y Seth Rollins en el 2019.

Este cambio, sumado al retorno de Morrison (que analizaremos más adelante), puede darle otro propósito a The Miz, quien no había hecho mayor cosas desde su rivalidad con Shane McMahon.

1- Regresos de John Morrison, Sheamus y The Usos

El factor sorpresa fue importante en estos regresos, ya que no se esperaba sinceramente que ninguno de los cuatro aparecieran en este programa. De hecho, cada uno podría ya tener un rumbo trazado para su vuelta:

Sheamus regresó atacando a Shorty G y todo parece suponer que el será su primer rival, donde iría como rudo, que es una faceta que le sienta bien. The Usos aparecieron para salvar a su primo Roman Reigns y esto podría apuntar a una rivalidad entre The Usos y Reigns contra Corbin, Ziggler y Rodde, cuya suspensión ya debería estar por culminar.

En el caso de Morrison, no vio acción en el ring pero apareció en el camerino del Miz diciendo que él no tenía nada que decir. Aquí hay dos teorías: o Morrison lo atacó y se desencadenará una rivalidad entre ambos, o este volverá como compañero de The Miz y traerán de vuelta su segmento «Dirt Sheet» y eventualmente ser retadores de The New Day. Sería interesante el segundo escenario, el cual podría ser el más probable dado el posible cambio a rudo de The Miz.