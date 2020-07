3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (6 de julio 2020)

RAW 6 DE JULIO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, en el cual se añadió otro combate con estipulación para Extreme Rules 2020. Además, tuvimos un buen evento estelar con una lucha entre campeonas.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 6 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Ruby Riott

Ruby Riott es una de las mujeres más talentosas en Raw; sin embargo, hay algo en ella que la ha detenido y tal vez los que toman las decisiones en la WWE no ven lo que sí ven los fans. Se espera que esta racha perdedora (0 victorias y 12 derrotas desde su regreso) sea una historia en Raw que eventualmente la lleve a recuperarse con Liv Morgan de su lado nuevamente.

Hoy en día Ruby Riott se está utilizando como un talento de mejora para impulsar a The IIconics de la manera en que lo hemos visto en las últimas semanas. Y esto no es nada en contra The IIconics, quienes parece estar haciendo un gran trabajo desde su regreso, y tal vez más en línea con lo que le gusta a WWE en sus productos de televisión.

Esperemos que Liv Morgan, a su retorno, pueda ayudar a Ruby Riott a ascender al siguiente nivel de estrellato en algún momento.

2- Cedric Alexander y Ricochet, ¿Sin rumbo?

Cedric Alexander y Ricochet lucían como un equipo prometedor y habían brindado buenos encuentros, lo que hacía pensar que en algún momento serían contendientes al Campeonato de Parejas Raw, en una división que últimamente había lucido como un chiste. Sin embargo, desde la salida de Heyman, este dúo parecía haber quedado en el olvido, y si bien han aparecido en las últimas semanas, ha sido nada más que para fortalecer la alianza de MVP y Bobby Lashley, más que otra cosa.

A propósito de MVP, resulta interesante el intento del ex Campeón de los Estados Unidos de reclutar en sus filas a Cedric Alexander, poniéndolo en contra de su compañero Ricochet. Veremos dónde lleva este tema, que podría ayudar a ambos luchadores en el futuro.

1- ¿Ojo por ojo?

El problema de la rivalidad entre Seth Rollins vs Rey Mysterio no es la rivalidad en sí, que luce interesante, con el añadido de Dominik en la ecuación, sino cómo se han desarrollado las cosas. Con Austin Theory fuera, el grupo del Monday Night Messiah luce más disminuído, mientras que Mysterio ha recibido más ayuda de la que requeriría (por el tema de que una vez más, los rudos están en inferioridad numérica).

Ahora, la estipulación escogida es otro problema. El nombre de "Ojo por ojo" más que estipulación suena a advertencia, y hasta el propio Kevin Owens lució confundido luego de la mención. No sabemos de qué se trata, pero una idea que se viene a la mente sería que Seth Rollins luche con algún tipo de parche o algo así. Habrá que esperar hasta el PPV para conocer de que se trata este inédito encuentro que, a priori, no resulta llamativo

LO MEJOR

3- Reaparición de Heath Slater

El segmento emocional al comienzo de Raw entre Heath Slater y Drew McIntyre fue uno de los puntos altos del programa. Si bien Heath Slater no ha sido muy relevante últimamente y estamos ante lo que puede ser su última aparición en WWE, la emotividad por la historia que hay entre él y su ex compañero de 3MB realmente hizo que el segmento funcionara; inclusive, Slater le hizo acuerdo a McIntyre de la lucha que le prometió en WWE The Bump, la cual finalmente se concretó.

No obstante, resulta una lástima el hecho de que una de las mejores promo de Slater se haya visto opacada con una de sus actuaciones más cortas, cayendo derrotado en algo así como cinco segundos. Evidentemente, nadie esperaba que derrotara a McIntyre, pero esperábamos algo más de desarrollo, considerando la emotividad y el drama que se requirió para llegar a esta instancia.

2- Randy Orton

Si bien Randy Orton no lucha tanto como antes, no se le puede negar de que es uno de las principales Superestrelas hoy en día en WWE, y con dos acciones muy puntuales quedó demostrado el por qué.

Primero, el llamado de atención que le da a Ángel Garza cual padre reprende a su hijo, el cual se originó cuando Garza le reclamó a Andrade luego de salvarlo de una posible derrota. Orton le hizo notar al jóven luchador mexicano la importancia de la victoria aquí. Veremos si surge algo a futuro con este mini segmento.

Segundo, Orton fue el que menos trabajó de los seis que estuvieron en el ring; sin embargo, atacó cuando tuvo que hacerlo y estuvo presente en el momento indicado y decisivo del encuentro cuando le aplicó un RKO a Erik y logrando la victoria para su equipo.

1- Dos buenas luchas en la división femenil

Primero, es bueno ver a Kairi Sane de vuelta, luego de que sufriera un corte en la cabeza hace varias semanas. No solo eso, sino que regresó con una victoria "oficial", aunque vino por la vía de la descalificación. Lo que veíamos normalmente era derrota tras derrota por parte de la "Pirate Princess", y anoche dio un gran encuentro junto a Sasha Banks, donde ambas tuvieron oportunidad para lucirse.

En el estelar, también vimos otro buen encuentro entre las dos monarcas del elenco principal, con el añadido de Nikki Cross en los comentarios, quien fue sacada por los miembros de seguridad, aunque eventualmente volvió y fue decisiva en el resultado. La acción en el ring fue de menos a más, usaron las interferencias cuando eran realmente necesarias y lograron como resultado un buen encuentro de lucha libre.

Las interrupciones hacen mucho sentido aquí; sin embargo, el hecho de que las rudas -Sasha y Bayley- cayeran derrotadas solo podría significar de que la próxima semana ambas podrían retener los títulos en su lucha contra las Kabuki Warriors, siguiendo la fiel costumbre de" repartición" de victorias. Indistinto de esta afirmación, no se puede negar de que la división femenil está sacando la cara en estas tres horas de programa.