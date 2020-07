3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (27 de julio 2020)

RAW 27 DE JULIO 2020.- Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, donde Sasha Banks se proclamó como la nueva Campeona Raw. Además, empezó a tomar forma el cartel para SummerSlam, ya que Randy Orton lanzó el reto a Drew McIntyre, el cual fue aceptado. Además, se oficializó otra lucha titular para el mismo evento. con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 27 DE JULIO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Derrota de Mustafa Ali

Mustafa Ali volvió la semana pasada y luego de apuntarse una buena victoria, parecería que podía hacerle frente a MVP y The Hurt Business y estar en la órbita del Campeonato de los Estados Unidos, luego de que Apollo Crews lo pierda "oficialmente".

Sin embargo, resulta un poco falto de lógica el hecho de que, tan pronto después de su regreso, Ali sea apaleado por Bobby Lashley. No por el resultado en sí, ya que Lashley debe seguir luciendo como una fuerza dominante, pero sinceramente enfrentarlos a ambos en esta etapa no era lo conveniente, y lo lógico era que Ali debiera haber sumado otro puñado de victorias contra alguien más, para mostrar algo de credibilidad al hacerle frente a The Hurt Business.

Mención aparte la de MVP, quien continúa haciendo un trabajo magnífico en cada aparición.

2- Otro "ojo lastimado"

Mientras parece que Dominik va encaminado a enfrentarse a Seth Rollins de alguna manera (lucha individual o de parejas junto a su padre), vemos como el Monday Night Messiah sigue teniendo fijación por lastimar el ojo de todos quienes se les interponga en su camino. Ahora fue el turno de que Aleister Black quedara "tuerto", y realmente cuando se vuelve muy repetitiva esta situación simplemente pierde la gracia.

1- Un final cuestionable

Al final, la "estipulación" de Stephanie McMahon le costó a Asuka su campeonato, cuando en circunstancias normales un conteo fuera le hubiera permitido quedarse con el título. ¿Sasha Banks podía haber ganado el Campeonato? Sí, pero no de la forma en que ocurrió, y ahora todo el oro de la división femenil se concentra en solo dos Superestrellas, dejando al resto de mujeres compitiendo por absolutamente nada, y con el añadido de que seguiremos esperando la supuesta "traición" entre Sasha Banks y Bayley.

Por cierto, si el objetivo de WWE era hacer que los fanáticos odiaran a Sasha Banks y Bayley por lo ocurrido anoche, seguramente lo habrán conseguido y eso sí hay que resaltarlo, puesto que es el objetivo que debe tener un personaje rudo.

Por otra parte, si bien se entiende que Asuka y Kairi Sane son amigas, en ningún mundo esta "amistad" es lo suficientemente importante como para evitar que Asuka termine su combate simplemente porque su amiga está siendo golpeada por una persona, especialmente cuando a su amiga recientemente le abrieron la cabeza cortesía de Nia, y fue atacada por esta misma luchadora, sin que alguien saliera en su ayuda. Prevaleció la falta de lógica y veremos que rumbo toma Asuka a partir de esta situación.

LO MEJOR

3- Triple Amenaza

Sin que fuera algo extraordinario, pero la triple amenaza que abrió el encuentro y determinó a la pareja retadora al Campeonato de Parejas Raw fue muy entretenida. Primero, con Andrade y Ángel Garza desentendiéndose del encuentro, siendo involucrados a la fuerza, para posteriormente ver acción por parte de los tres equipos. En el caso de Andrade y Garza, no hubo mayor enfoque en una posible "división" entre ambos y vimos como resultado un buen encuentro, que a la postre nos ha dado nuevos retadores para SummerSlam.

2- Randy Orton va por el título

Por primera vez desde el 2017, Randy Orton va en búsqueda del título máximo de la compañía y luego de presentarnos a su mejor versión en más de una década, haciéndose cargo de Edge, Christian y Big Show, "El legend Killer" ha decidido ir al tope de la cadena alimenticia al retar al Campeón WWE, quien por su parte, ha lucido como una fuerza dominante este año.

El reto fue aceptado por Drew McIntyre y tendremos oficialmente un enfrentamiento entre dos de los mejores exponentes en lo que va en el año, en el segundo PPV más importante que tiene WWE en su calendario. Es una lástima que no hayan fanáticos que puedan presenciar este encuentro, pero sin duda, será uno muy interesante de ver.

1- Asuka vs. Sasha Banks

Por lo general, uno no puede negar la calidad de un encuentro simplemente porque el final es una tontería, pero dejando de lado el final, que ya lo comentamos en "Lo peor", lo que ocurrió en la parte "normal" de la lucha entre Asuka y Sasha Banks fue muy destacado y lo mejor de la noche, y por mucho. La lucha entre ambas fue mejor que la que sostuvieron en Extreme Rules, demostrando que poseen una gran química, e inclusive, con un homenaje a Eddie Guerrero incluido, cuando Sasha Banks intentó engañar al réferi luego de arrojarle el título a Asuka.

__________________________________________________________

