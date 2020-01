3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (20 de enero 2020)

Pin it

Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, donde se han avanzado en las rivalidades de la marca roja de cara a Royal Rumble 2020, siendo el último episodio previo al PPV, en el cual vimos un cambio titular en el campeonato de parejas Raw cuando Seth Rollins y Buddy Murphy derrotaron a Viking Raiders.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 20 DE ENERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Aleister Black, de nuevo sin rumbo

Cosas que no se entienden: Black derrotó en tres ocasiones a Murphy y este último obtiene una oportunidad titular y gana. ¿Premio para el ganador? Luchar contra nuevas víctimas y volver a estar sin rumbo creativo, de momento. Su lucha, solo duró 4 segundos. ¿No era más fácil que otro rival toque su puerta y que pueda brindar otra serie de buenos encuentros, tal como se dio con Murphy?

Pareciera que WWE aún no sabe qué hacer con él, al menos en el corto plazo, ya que tampoco pinta como favorito para ganar el Royal Rumble.

2- Evento estelar intrascendente

Con dos luchas titulares, y para ser el último Raw previo a un Royal Rumble, tuvimos un final de programa muy atípico. Ni tuvimos una muestra previa respecto a lo que iba a pasar en los Rumbles, ni tampoco consideraron alguna de las luchas titulares para cerrar el show (las cuales fueron buenas, como analizaremos luego).

¿Qué tuvimos? Una lucha de 3 minutos y medio que fue regular, con un final que hace pensar que tendremos Rusev, Lashley, Lana y Morgan para Wrestlemania. Además: Ya es la tercera derrota de Rusev ante el hombre que le quitó a su esposa. ¿Cuándo se supone que se va a desquitar? ¿Y cómo?

1- Pobre Matt Hardy

Ya con esto, no parece que fuera a renovar su contrato. Una cosa es perder dando un buen encuentro (como había ocurrido en sus derrotas previas), y otra es perder de manera humillante como anoche en Raw.

Se entiende que Rowan está recibiendo un impulso, pero seguramente hay otros rivales a quienes puede humillar y quienes forman parte del elenco de Raw. Y a propósito ¿Matt Hardy no estaba en SmackDown? Cualquiera que pregunte «¿A qué marca pertenece Matt Hardy?» seguramente obtendrá una respuesta similar a los sabores de las aguas frescas del Chavo del Ocho.

Creo que ni la propia WWE sabe que hacer con este luchador, quien no tiene rumbo luego de la lesión de su hermano Jeff. Es lamentable el hecho de que el personaje «WOKEN» haya quedado en el olvido.

LO MEJOR

3- Randy Orton vs. Drew McIntyre

Ambos brindaron un encuentro sólido, y quizás pudo ser mejor de no ser por la intervención de The OC, considerando que el nivel del encuentro estaba en ascenso; sin embargo, no es que esta interrupción haya sido algo malo, ya que ninguno de los dos debía perder acá. Además, el segmento posterior fue bueno con Orton como siempre sacando un RKO de la nada ante uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble.

2- Lucha por el Campeonato de Parejas Raw

Fue un buen encuentro entre los cuatro, la intervención ajena se redujo al mínimo y fue de los mejores que se les ha visto a los Viking Raiders desde su ascenso al elenco principal. El resultado puede ser cuestionable, por el hecho de que AOP parecía merecer más ese campeonato, ya que son una pareja más consolidada y dominante, cuando Murphy y Rollins hacían equipo por primera vez, lo cual le resta un poco de credibilidad.

Desde el punto de vista práctico, era imperativo que los rudos tengan algún título en su poder, y con Lesnar teniendo el Campeonato WWE, y Andrade (otro rudo) el de los Estados Unidos, por descarte sólo quedaba este cinturón para Rollins.

1- Lucha de escaleras

Fue el mejor encuentro de la noche, una lástima el hecho de que aproximadamente la tercera parte del tiempo oficial, fueron cortes comerciales, pero la acción fue buena de principio a fin y con un buen uso de la estipulación, aunque al parecer sufrieron más castigo de lo esperado. Las expresiones de Zelina Vega a cada ataque realizado o recibido por Andrade también es otro hecho a destacar.

A juzgar por el resultado y lo que ocurrió posteriormente con la reaparición de Humberto Carrillo, este último pinta para ser el siguiente retador (lógico por cuanto el propio Andrade lo sacó de circulación); sin embargo, es posible que Rey Mysterio no se vaya a quedar de brazos cruzados por sentirse perjudicado gracias a la intervención de Zelina Vega (quien sigue siendo un factor decisivo en el resultado) y el intento posterior de «El Idolo» de castigarlo contra el concreto, situación que finalmente no se dio.

De cualquier manera, sería muy bueno ver otra lucha entre Andrade y Rey Mysterio en algún PPV, donde se pueda disfrutar de la acción sin los cortes comerciales, los cuales le restan el ímpetu a la contienda.