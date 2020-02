3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (10 de febrero 2020)

Este lunes se celebró un nuevo episodio de Raw, y en la ruta WrestleMania 36 se siguen desarrollando las rivalidades de la marca roja de cara a Super ShowDown, donde ya se conoció al retador de Brock Lesnar por el campeonato WWE, mientras Drew McIntyre esperará en el magno evento.

LO MEJOR Y LO PEOR RAW 10 DE FEBRERO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Super ShowDown parece irrelevante

Bueno, sabíamos de que Super ShowDown iba a ser un espectáculo de transición previo a Wrestlemania, pero a estas alturas hay más luchas de SmackDown que de Raw, lo cual es curioso considerando que este último es un espectáculo de 3 horas y con mayor cantidad de superestrellas en su elenco.

No se añadieron nuevos encuentros para este evento, con excepción de un Gauntlet Match que servirá para conquistar un bonito trofeo, donde arrojaron a 6 superestrellas en un saco, incluyendo Andrade y AJ Styles quienes vuelven a la acción (en parte se entiende, considerando que no se han desarrollado historias para ellos). Lo curioso es que la rivalidad principal de la marca roja, que está alrededor de Seth Rollins, Kevin Owens y Samoa Joe, aún no tiene un encuentro oficial para Super ShowDown.

2- Street Profits vs. Mojo Rawley y Riddick Moss

Lo importante es que ganaron los Street Profits, pero fue una lucha que careció de sentido como tal, más que para el ángulo posterior donde Moss le arrebató el Campeonato 24/7 a Mojo Rawley.

Definitivamente, tener a R-Truth como campeón 24/7 era mucho más divertido, y ahora tendremos que ver como dos supuestos amigos rivalizan por un campeonato cada vez más irrelevante.

1- Ex campeones crucero, apaleados

¿Qué tienen en común Akira Tozawa y Cedric Alexander en común? Ambos fueron Campeones de peso crucero y aparecieron este lunes en Raw, solo para ser apaleados contra Aleister Black y Angel Garza.

Pareciera que el referido Campeonato Crucero ambos lo hubieran obtenido hace décadas, que ahora solo aparecen para ser sparring del resto. Si ese iba a ser el destino de dos luchadores talentosos (si sumamos a Ali y Gulak por el lado de SmackDown), era mejor que volvieran a 205 Live, o aparezcan en NXT. Ahora no solo pesan 205 libras o menos, sino que parece que sus luchas solo duran 2:05 o menos.

Cerdic Alexander vs. Angel Garza debería haber durado unos diez minutos más por lo menos. Esa era una lucha que tenía potencial.

LO MEJOR

3- Randy Orton y Matt Hardy

Tenemos aquí a dos exponentes de la vieja guardia, Orton continuó donde lo dejó hace una semana y siguió dejando el suspenso respecto al motivo de su ataque. No hay apuro todavía.

En cuanto a Matt Hardy, lució excepcional con su diálogo, lo cual nos recuerda lo desperdiciado que estuvo en el último año. Trajo la nostalgia de sus épicos encuentros contra Edge y Christian y los Dudley Boyz (aunque no los mencionaron).

Orton, sin decir mayor cosa, muestra lo despiadado que puede hacer sacando, como siempre, un RKO de la nada, y luego rematando al pobre Matt con un Con-chair-to. Lo único malo: «Adios Matt», ya que bien puede ser su última aparición en WWE.

2- Becky Lynch vs. Asuka

La mejor lucha de la noche, sin duda, quizás mejor que la que sostuvieron en Royal Rumble. Ambas contendientes tuvieron tiempo de brillar, la intervención de Kairi Sane se redujo al mínimo, lo que permitió que Asuka luciera bien, aún en la derrota.

La secuencia final también es digna de destacar, donde ambas recurrieron a sus maniobras de rendicón (en las que son especialistas), solo para que Becky sorprendiera con un Rock Bottom de la nada para alzarse con la victoria, dándole otra variante a «The Man».

1- Shayna Baszler vs. Becky Lynch

Finalmente, parece que los rumores se confirman y tendremos la lucha entre Shayna Baszler contra Becky Lynch en Wrestlemania 36. Aún es prematuro, pero la ex Campeona NXT ya dio el primer paso al atacar a Becky luego de su exitosa defensa contra Asuka.

Otro dato a destacar es la aparición de la sangre, un tabú en la actual era PG de la WWE. Se nota la mano de Paul Heyman en esta historia sin duda alguna. El posterior regreso de Lynch con su discurso también fue excepcional, y representa un comienzo a toda máquina para esta rivalidad.

Será interesante ver si este es un ascenso definitivo de Shayna Baszler, o si aún hará apariciones en Full Sail hasta Wrestlemania. De darse esto último, no es de sorprenderse que Becky aparezca en NXT, lo que también le dará un gran impulso a los ratings de la marca amarilla.