3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (22 de julio 2020)

NXT 22 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo encuentro estelar fue la lucha entre Dominik Dijakovic contra Karrion Kross. Además, Keith Lee renunció al Campeonato Norteamericano NXT, dejándolo vacante.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 22 DE JULIO 2020

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- El anuncio de William Regal

Luego de lo mucho que se especulara sobre el gran anuncio de William Regal, incluso uno que sugería su retiro de la marca —considerando que se encuentra en el Reino Unido y no puede viajar—, ésta terminó siendo el hecho de darnos a conocer que Keith Lee renunciaba al Campeonato Norteamericano NXT, que había obtenido en enero pasado y el cual había defendido con éxito hasta la semana pasada. Evidentemente, aunque las razones de Lee fueron válidas, nunca es bueno el hecho de que una Superestrella renuncie al título.

¿Lo bueno de la noticia de Regal? Se anunció NXT TakeOver XXX y ahora ya empezamos la construcción hacia dicho PPV que se desarrollará la noche anterior a SummerSlam.

2- Aliyah vs. Shotzi Blackheart

Fue una lucha muy corta y regular. Hubo problemas de ejecución en especial por parte de Aliyah, pero sirvió más para establecer la historia posterior con la unión de Mercedes Martinez a la Robert Stone Brand, el cual supone una gran adición. En todo caso, para Shotzi Blackheart, una rivalidad contra Mercedes Martinez es una mejoría respecto a lo que vimos en últimas dos semanas.

1- Breezango vs. Ever Rise

Tyler Breeze y Fandango resultan entretenidos cada vez que ingresan en el ring; sin embargo, la lucha no tuvo un desarrollo que amerite destacar, y más bien da a notar de que la división de parejas en NXT está muy disminuida. Imperium no ha aparecido desde que derrotó a Breezango, y no parecen más parejas en el horizonte.

LO MEJOR

3- Timothy Thatcher vs. Oney Lorcan

Esta fue otra lucha muy técnica, similar a la que vimos hace un par de semanas entre estos mismos gladiadores. Mucho llaveo y un final un tanto innovador e inusual por parte de Thatcher, quien sufrió para ganar. Lorcan lució bien pese a la derrota.

2- Karrion Kross vs. Dominik Dijakovic

Luego de su victoria ante Tommaso Ciampa en NXT TakeOver: In Your House, Karrion Kross tenía ante sí otro gran reto ante uno de los mejores luchadores de la marca amarilla, en un encuentro inédito y que podía representarle mayor dificultad a Kross considerando la mezcla de poder y agilidad que Dijakovic posee, resultando en un buen encuentro. En ese sentido, Kross no lució dominante como antes, pero aprovechó el momento preciso para aplicar el castigo más fuerte, el cual ya dejó a Dijakovic sin reacción, y preparándose para su inevitable encuentro ante Keith Lee en el futuro.

1- Triple amenaza

Este fue, sin duda, el mejor encuentro de la noche. Gargano y Strong hicieron buen uso de la estipulación de triple amenaza para hacerle frente al tamaño de Bronson Reed, actuando de manera inteligente. Hubo buena acción de inicio a fin, con mucho ritmo de los tres contendientes, y el final fue sorpresivo, y eso es bueno.