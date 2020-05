3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (20 de mayo 2020)

NXT 20 DE MAYO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo evento estelar fue la lucha entre Rhea Ripley e Io Shirai, quienes son las principales contendientes al Campeonato Femenil NXT que está en poder de Charlotte Flair, quien también estuvo presente.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 20 DE MAYO 2020

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Shotzi Blackheart

Shotzi Blackheart y su tanque son definitivamente una buena combinación; sin embargo, no le vimos mucho sentido al diálogo, y parecía que seguiría rivalizando con Dakota Kai y Raquel González, pero de repente Chelsea Green y Candice LeRae también fueron nombradas, entonces simplemente movió su tanque, aplastó algunos carros (buen detalle, por cierto), pero no dijo nada en concreto.

2- División de parejas

Con la ruptura de la pareja entre Matt Riddle y Timothy Thatcher, la división de parejas de NXT queda reducida a casi nada. Es bueno ver que Imperium tenga el oro, pero hacen falta retadores confiables, a tal punto de que ahora tendremos como probables retadores a la pareja de Oney Lorcan y Danny Burch, regulares en 205 Live. Son un buen equipo, pero no parece que sea uno que vaya a destronar a Imperium.

Por cierto, ¿dónde están Malcolm Bivens y sus dos clientes? Parecían que buscarían el oro pero de repente, desaparecieron.

1- Mia Yim vs. Santana Garrett

Evidentemente esta era una lucha de relleno y de un solo lado, por lo que no hay absolutamente nada que destacar. Simplemente sirvió para lo que vendría a posterior, con la aparición de Johnny Gargano y Candice LeRae, y el posterior rescate de Keith Lee a su novia Mia Yim.

LO MEJOR

3- Hijo del Fantasma, a la final

Hijo del Fantasma tuvo un mano a mano con Akira Tozawa y fue un encuentro sólido el que brindaron, mostrando dos estilos muy distintos. Aún no entendemos por qué Tozawa es apaleado en Raw, si le dan el tiempo necesario puede lucir. Entre tanto, Hijo del Fantasma se lleva un merecido pase a la final, debido a que el criterio de desempate estaba a su favor, y ahora espera al ganador del grupo A, y buscará ser el segundo mexicano, después de Ángel Garza, en convertirse en el Campeón de Peso Crucero NXT, aunque sea interino.

2- Construcción hacia NXT TakeOver: In Your House

Finalmente, se concretó lo que muchos esperaban: Karrion Kross vs. Tommaso Ciampa para NXT TakeOver: In Your House. Sin embargo, el programa de anoche sugirió que otros encuentros podrían concretarse para el especial que se transmitirá por WWE Network.

Entre las posibles luchas que pueden darse tenemos: Damian Priest vs. Finn Balor, Keith Lee vs. Johnny Gargano por el Campeonato Norteamericano NXT; en ambos, el reto está lanzado por los primeros. Además, podríamos tener a cabo la final del torneo por el Campeonato Crucero Interino NXT, donde Hijo del Fantasma recibirá al ganador de la triple amenaza entre KUSHIDA, Drake Maverick y Jake Atlas. Por último, los eventos que se están dando en la división femenil sugiere una triple amenaza por el Campeonato Femenil NXT entre Charlotte Flair, Io Shirai y Rhea Ripley.

Sin duda, fue un programa muy sólido en términos de construcción.

1- Drake Maverick, por el milagro

No sabemos lo que vaya a pasar con Drake Maverick, despedido hace un mes ya, pero ciertamente está dejándolo todo en el torneo por el Campeonato Crucero Interino NXT. Luego de perder el primer encuentro, se llevó dos importantes triunfos y todavía sigue en carrera por intentar buscar su título y conservar su trabajo.

Sin duda, la historia alrededor de "las últimas horas de Drake Maverick en WWE" está siendo bien contada, y con suspenso añadido, puesto que la "casi improbable" victoria de anoche sobre KUSHIDA, forzó un triple empate, el cual se "romperá" con una triple amenaza la próxima semana entre el propio KUSHIDA, Drake Maverick y Jake Atlas. El ganador se enfrentará al Hijo del Fantasma por el título.

Así, Drake Maverick tendrá, al menos, una semana más de trabajo.