3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (12 de febrero 2020)

Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, donde las rivalidades de la marca amarilla quedaron listas de cara a NXT TakeOver: Portland en febrero próximo, y se dio un careo entre campeones y retadores a los títulos varonil y femenil de la marca amarilla.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

La lucha no fue mala, pero (sin contar la paliza de Bianca Belair), fue la menos buena de la noche. KUSHIDA es un gran luchador, pero hoy en día no luce como una amenaza y la idea aquí era construir a un Cole mucho más dominante (en su condición de campeón), de cara a su encuentro titular de este domingo contra Tommaso Ciampa, quien en cambio, luce imponente.

2- Velveteen Dream vs. Roderick Strong no se dará en TakeOver

Si bien el Cartel de NXT TakeOver: Portland está completo desde hace algún rato, parece que la rivalidad entre Velveteen Dream y Roderick Strong está siendo demasiado apresurada. ¿En qué sentido? Si bien, la interacción entre ambos en la parte inicial del programa fue buena, prevaleciendo los juegos mentales de Dream, ya se programó una lucha para la próxima semana en NXT, lo que supone dos puntos negativos.

El primero, es que una lucha del potencial de un TakeOver, no se dará este domingo, pero podían haber construido mejor esta rivalidad (de una manera similar a la de Gargano contra Balor) que desembocara en una lucha entre ambos en el siguiente TakeOver que se llevará a cabo en Tampa. En resumen, una potencial gran rivalidad a largo plazo que podría culminarse en apenas una semana.

🎵HIT IT! 🎵@DreamWWE goes one-on-one with @roderickstrong NEXT WEEK on #WWENXT.https://t.co/lgXE4TLoNd

