3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (1 de julio 2020)

NXT 1 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, en una edición especial de Great American Bash, cuyo evento estelar fue la lucha entre Io Shirai y Sasha Banks, la cual contó con la intervención de Bayley y posteriormente de Asuka, la cual fue decisiva en el encuentro.

En un evento tan bueno como este, es difícil encontrarle puntos negativos. Pese a aquello, a continuación les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

Esta fue una edición especial donde los comerciales estuvieron limitados; sin embargo, vimos muchos segmentos que podrían prescindirse para dar paso a una sexta lucha, o bien hacer un poco más largas las dos que fueron las más destacadas de la noche, y que analizaremos más adelante.

Un strap match no representa una estipulación atractiva, aunque haya tenido sentido por como se ha dado esta rivalidad; sin embargo, aunque el final mejoró, el inicio fue un poco lento y no se aprovechó al máximo la circunstancia de "sin descalificación" que venía añadido a este encuentro, como por ejemplo, el uso del vehículo, para darle sentido a uno de los "temores" de Roderick Strong.

Strong y Lumis han demostrado ser buenos luchadores; precisamente por eso se esperaba un mejor encuentro.

Fue una lucha que resultó más larga de lo que debió ser, pero tuvo sus partes entretenidas. Sin ser realmente un mal encuentro, fue lo menos destacado de la noche; de hecho, se sintió como una lucha de relleno, y pareciera que el ímpetu que tuvo Rhea Ripley a finales del 2019 e inicios de este año, fuera cosa de hace muchos años.

La división femenil de NXT simplemente no tiene rival, y además del estelar (al que nos referiremos después), tuvimos una lucha de apertura entre cuatro de las mejores de la división hoy en día. Fue una lucha muy movida y donde al final quedaron las dos archirrivales. Aunque la ganadora fue un tanto sorpresiva (se esperaba que fuera Dakota Kai por lo acontecido en las últimas semanas), a nadie debe disgustarle la idea de ver a Tegan Nox en un encuentro titular.

Este fue una lucha muy técnica, y como fanático de este tipo de encuentros, vale la pena destacarlo. No se esperaba mucho de esta lucha, pero en el poco tiempo que tuvieron, vimos buen llaveo, alternándose con uno que otro buen golpe de parte y parte. Aunque parecía predecible la victoria de Thatcher, Lorcan lució muy bien en la derrota

Este encuentro también tuvo la felicitación del Salón de la Fama WWE, Edge.

I’d definitely enjoy watching some more @ONEYLORCAN vs Timothy Thatcher. Solid stuff gentlemen #NXTGAB

— Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) July 2, 2020