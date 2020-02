3 rivales para Jeff Cobb en AEW

Si las mejores promociones «mainstream» e independientes se lo rifan, por algo será. Motivo de que, sabedor de la demanda existente de su presencia, Jeff Cobb no haya firmado en exclusividad con All Elite Wrestling. A cambio, «The Hawaiian Juggernaut» competirá allí como agente libre, por apariciones, al igual que continúa haciendo dentro de Ring of Honor (después de no renovar su contrato a finales de 2019), New Japan Pro Wrestling y el resto de promociones a lo largo y ancho del globo.

Llegada que, pese a dicho estatus, ya hace salivar a muchos acerca de potenciales luchas que podría protagonizar Cobb. De hecho, la primera de enjundia tendrá lugar el próximo miércoles, cuando se mida a Jon Moxley; duelo ya visto el pasado año durante el G1 Climax, que por cierto, ganó «Mox».

Igualmente, se desconoce por cuánto tiempo veremos a Cobb en las pantallas de AEW, pero mientras tanto, expongo tres luchas que conjugarían de manera idónea con el estilo y las habilidades de este talentoso gladiador.

► Jeff Cobb vs. tres nombres de AEW

Viejo conocido de Cobb, pues en varias ocasiones se han batido el cobre, tanto en ROH como en Bar Wrestling o Rogue Wrestling. Y pese al mayor estatus de Cobb en casi todas las ocasiones, este combate ha lucido siempre cual choque entre Godzilla y Titanosaurus. Pero con la gran diferencia de que ambos colosos saben ejecutar movidas hace años sólo asociadas a pesos crucero.

Considerando los antecedentes, fácilmente podrían tener su mejor combate en suelo de los Élite, quienes tal vez tuvieran que reforzar su ring por precaución.

También visto en el pasado, y por varias ocasiones. La más importante, bajo primera ronda del Battle Of Los Angeles de 2018, que acabó siendo uno de los encuentros más comentados del torneo de Pro Wrestling Guerrilla, pues Allin recibió una cantidad de Suplexes que ni John Cena durante su célebre combate contra Brock Lesnar en SummerSlam 2014.

Un «David vs. Goliath» con mucho margen de mejora dentro de un entorno donde gozarían de tiempo suficiente para contar una historia. Y si es de tintes extremos, mucho mejor.

Bajo una entrevista concedida a Newsarama allá por noviembre de 2018, Cobb confesó que uno de sus objetivos primordiales de cara a 2019 era enfrentar a «The Best Bout Machine», entonces ya considerado el luchador número uno de la industria.

Ahora, Cobb tendrá una buena oportunidad para ello, en un entorno al gusto completo de Omega, donde los dos contarían con un marco en buena parte similar al de NJPW o ROH en cuanto a focalizarse en la calidad sobre el ring, por encima de una gran historia; aunque precisamente AEW debería servir a Cobb para mostrar también una faceta más «entertainment».