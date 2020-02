Elias es un luchador con un enorme potencial que de momento no está siendo explotado por WWE, no todo lo posible, ni mucho menos. Más bien, lo utilizar para tapar huecos en los programas semanales. Eso precisamente es lo que estará haciendo si enfrenta a John Cena en WrestleMania 36. Con los cuidados adecuados podría ser una buena lucha, por lo que estaremos atentos a ver qué pasa con estas dos superestrellas en las próximas semanas.

No parece un combate de todas formas demasiado atractivo, lo cual no tiene que ver con ninguno de los dos sino con la forma en que la empresa trata al guitarrista. Con otro manejo podría ser una lucha titular sin ningún problema. Pero tampoco vamos ahora a evaluar el atractivo o no del mismo, sino a dar tres motivos por los que de alguna forma tiene sentido que se celebre en el magno evento del imperio McMahon de este año el próximo 5 de abril.

► Motivos para hacer John Cena vs Elias

3- Tiene una historia detrás

Los dos tuvieron su primer combate en 2017, pero no se trata solo de las luchas que han compartido sino también de los segmentos, de cómo han sido, de las conversaciones que han tenido, y también de lo ocurrido el año pasado en WrestleMania 35. Recordemos que el 16 veces Campeón Mundial participó en «La Vitrina de los Inmortales» de 2019 apareciendo como el Doctor of Thuganomics para atacar al guitarrista.

Y no fue la única vez que los dos se enfrentaron tras un regreso de Cena. Ocurrió lo mismo en el Super ShowDown 2018, en un combate de parejas en el que todo el protagonismo se lo llevó el por entonces nuevo peinado de «The Champ».

Todo esto daría pie suficiente para argumentar un combate entre los dos dentro de mes y medio.

2- Elias no quedará demasiado mal si pierde

Perder ante Cena no es vergüenza para nadie. Es una de las mayores leyendas de WWE. Sobre todo si se da un buen combate. Lo más probable es que sea un squash, o al menos una lucha breve. No debemos olvidar que Cena es una estrella de Hollywood y no puede arriesgarse a una lesión. Sería además en el mejor momento de su carrera como actor. Por lo tanto, esperamos que sea un enfrentamiento rápido.

Uno en el que el guitarrista no quedará demasiado mal si pierde. No solo por quien es su oponente sino también porque casi que la fanaticada, tristemente, se ha acostumbrado a que eso ocurra. Tiene todo el potencial del mundo pero pierde en las grandes oportunidades. Quizá un día nos parezca extraño, quizá un día sea impulsado como debería serlo y la cosa cambie. Pero, ahora mismo, ¿qué importa otra derrota para él?

1- Pero si gana…

Esta opción la consideramos recientemente en particular.

Puede que resulte improbable, que todos pensemos que si Cena vuelve es para obtener una victoria. Pero tampoco sería la primera ni la segunda vez que «The Champ» ayuda a impulsar a un luchador. Y eso es lo que estaría haciendo de ser derrotado por Elias.

Vencer a John Cena en WrestleMania sería la victoria más importante de la carrera del guitarrista y la que podría impulsarlo hasta la cima de WWE. Podría ser el comienzo de lo que se espera de este luchador desde hace tiempo. La mejor razón para que este combate se celebre, más allá de que pueda ser decepcionante o no en un primer momento. Porque si realmente Elias triunfa no sería para nada decepcionante.