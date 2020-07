3 luchas "Attitude" vs. "Ruthless Aggression Era" para lo imaginario

Para un servidor, cuya tierna adolescencia coincidió con el arranque de la "Ruthless Aggression Era" de WWE, hubo ciertas señales en la contratación de Paul Heyman el pasado verano como director ejecutivo de Raw, quien por aquella época ejerció de principal guionista de SmackDown!

A posteriori, el regreso de Edge, John Morrison y MVP al Imperio McMahon avanzaban definitivamente que 2020 iba a suponer una suerte de evocación de la "Ruthless Aggression". Vean si no, el protagonismo de Edge y su rivalidad con Randy Orton (otra de las caras más notorias de aquella etapa) durante los últimos meses, la exposición de Bobby Lashley y Shelton Benjamin bajo el ala de "The Franchise Player" o la recuperada alianza entre Morrison y The Miz.

Todo, ambientado con una interesante (aunque no imprescindible) serie documental en WWE Network, gracias a la cual supimos, entre otras cosas, que John Cena nunca fue la primera opción como cara de WWE para Vince McMahon.

Y más allá de la recurrente pregunta sobre si la "Ruthless Aggression" superó a la "Attitude Era", recojo tres combates generacionales entre estrellas de ambas épocas que por un motivo u otro, no llegaron a darse.

3 luchas Attitude vs. Ruthless Aggression Era

Stone Cold vs. Brock Lesnar

WWE ofreció en WrestleMania X8 aquel memorable Hogan vs. The Rock, aunque no lució como un pase de antorcha acorde al momento, ya que ninguno de los implicados era producto de la "Ruthless Aggression". Y si bien al año siguiente, el Kurt Angle vs. Brock Lesnar pudo parecer un relevo generacional, a "The Wrestling Machine" aún le quedaban varias temporadas por delante dentro de McMahonlandia. Mientras, ya saben, "The Next Big Thing" dejó la empresa en 2004.

Y después de todo, estuvo a punto de darse bajo King of the Ring 2002. De hecho, WWE tenía programado que ambos se enfrentaran en este torneo en octavos de final, y a última hora, "The Texas Rattlesnake" no acudió a la cita: las malas lenguas dijeron que Stone Cold no quería perder ante Lesnar. Tiempo después, no obstante, Austin declaró que con una buena historia de por medio, habría aceptado elevar a Lesnar.

Shawn Michaels vs. John Morrison

Las comparaciones de Morrison con Michaels en un principio valorizaron al "Shaman of Sexy", pero los años han demostrado que eventualmente, estos cotejos nunca benefician al joven talento en alza. Y aquí, Morrison supone un caso similar al de Dolph Ziggler, tanto por la falta de un verdadero impulso hacia los puestos estelares como por el hecho de que ambos nunca se enfrentaran individualmente a HBK.

Allá por 2008, hubo rumores de un mano a mano, después de que Morrison y "The Showstopper" jugaran con un intercambio de Superkicks en varios encuentros por equipos (el más notorio, el acontecido durante la edición de Survivor Series de aquel año), pero sus caminos no volvieron a cruzarse. Un primer indicio de que Morrison acabaría siendo el Marty Jannetty de la dupla que formaba junto a The Miz.

Chyna vs. Beth Phoenix

De los duelos propuestos, fue el único de imposible materialización, debido a que Phoenix entró a formar parte de WWE tres años después de que Chyna se marchara. Punto que a todas luces lo hace aún más idílico si cabe. Porque hablamos de posiblemente, las dos competidoras más dominantes de la historia de la compañía, que llegaron a traspasar barreras (especialmente la ex-DX) mediante varias interacciones con estrellas masculinas, en un acercamiento a la lucha intergénero sin precedentes para el Imperio McMahon.

Desgraciadamente, "The Ninth Wonder of the World" cerró la puerta al salir, y su temprana muerte en 2016 impidió cualquier posible reconciliación entre ella y WWE, así como un regreso para una despedida formal sobre el ring. No obstante, en 2011, Chyna calificó a Phoenix de "bocazas sin nada nuevo que ofrecer", respondiendo a quienes consideraban a "The Glamazon" su sucesora.