3 anécdotas curiosas de collarines en la lucha libre

Collarines, collarines, collarines. ¿Qué recuerdos surgen cuando pensamos en esos simpáticos accesorios de precaución? Tony Khan no fue ni por casualidad el primero en dejarse ver de este modo fuera del mundo luchístico. De hecho, estas tres historias que estás por leer han quedado bien registradas en el recuerdo colectivo de la afición de la lucha libre. Alguna más que otra, eso desde ya, pero todas ellas saltan a nuestra memoria cuando pensamos en collarines. ¿A qué nos recuerdan?

WWE SmackDown en 2014 muy lejos estaba de ser el show que es hoy. Teniendo como hogar a FOX, uno de los principales canales televisivos de los Estados Unidos, la marca azul ha sido en los últimos años la principal plataforma de exposición de la WWE, incluso por sobre Monday Night Raw, cuya trascendencia histórica siempre ha sido mayor a la de su programa hermano.

Como decíamos, distinto era el cantar hace una década atrás. Entonces, SmackDown ni siquiera era televisado en directo y al ser la era pre-división de marcas, ni siquiera contaba con una identidad propia.

Eso no quiere decir que, cada tanto, algo de interés sucediese alrededor del show. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando Dean Ambrose fue retirado en camilla por el personal médico tras un ataque de Bray Wyatt en las grabaciones. La Superestrella había sido trasladada al detrás de escena con un collarín.

Esa misma noche, varios fans pudieron alcanzarlo en el hotel donde se alojaba el elenco de la WWE y, para respetar lo acontecido en pantalla, el ex Campeón Mundial vendió la lesión como en los viejos tiempos:

@SirBigSpur32 @ProWrestlingMag Selling injury at hotel after show w/the neck brace. Side note, SUPER nice to my son. pic.twitter.com/YPVfzEqOTc

— John Fitzgerald (@UCORadio) December 3, 2014