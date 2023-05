Active Advanced Pro Wrestling (2AW) celebró su evento “Grand Slam in TKP Garden City Chiba”.

► “Grand Slam in TKP Garden City Chiba”

En choque en mano a mano, Kengo Mashimo dominó a Shu Asakawa en casi doce minutos de acciones.

Taishi Takizawa y Daiju Wakamatsu aseguraron la primera defensa del Campeonato de Parejas 2AW tras dar cuenta de Chicharito Shoki y Yuji Okabayashi de BJW. El ultraviolento Wakamatsu resultó el artífice de la victoria.

En la batalla estelar, Ayato Yoshida se mantiene como poseedor del Campeonato de Peso Abierto 2AW tras responder al reto que hizo Kotaro Yoshino. Magistral resultó el movimiento de sumisión que realizó Yoshida para concretar su quinta defensa y continuar con su brillante reinado. Tras celebrar el triunfo, Tatsuya Hanami subió al ring y desafió a Yoshida por el cinturón principal de 2AW. El combate será el 18 de junio.

Los resultados completos son:

2AW “GRAND SLAM IN TKP GARDEN CITY CHIBA”, 14.05.2023

TKP Garden City Chiba 4F Concerto

Asistencia: 177 Espectadores

1. Taylor Adams y Naka Shuma vencieron a Chojin Yusha G Valion y Shinichiro Wakita (11:03) con un Schwein de Shuma sobre Wakita.

2. Gabai Ji-chan derrotó a Ayame Sasamura con una Liger Bomb.

3. Tatsuya Hanami, Takuro Niki y Kunio Toshima vencieron a Ricky Fuji, Yuma 24 y Takato Nakano con una Konin High Fly Bomb de Hanami sobre Yuma.

4. Makoto Oishi y Shiori Asahi derrotaron a Ayumu Honda y CHANGO (12:09) con la Soboten no Hana de Oishi sobre Honda (11:38).

5. Special Singles Match: Kengo Mashimo venció a Shu Asakawa con la Mudo.

6. 2AW Tag Team Title: Taishi Takizawa y Daiju Wakamatsu (c) derrotaron a Yuji Okabayashi y Chicharito Shoki (14:58) con un German Suplex Hold de Wakamatsu sobre Shoki defendiendo el título

7. 2AW Openweight Title: Ayato Yoshida (c) venció a Kotaro Yoshino (19:52) con la Flying Kick defendiendo el título