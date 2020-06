Desde el Chiba 2AW Square, su actual sede, Active Advance Pro Wrestling (2AW) celebró "Grand Slam in Samurai TV", función sin aficionados que se transmitió por Samurai TV y donde se jugaron sus dos campeonatos.

► "Grand Slam in Samurai TV" Yuji Okabayashi sigue reinando

Previo a los duelos titulares, se realizaron tres luchas en mano a mano. En el primero de ellos, Ayumu Honda dio cuenta del joven Naka Shuma en casi 10 minutos de acciones.

A continuación, Taishi Takizawa pasó sobre el neozelandés Taylor Adams empleando su mayor experiencia.

En el último duelo individual, Ayato Yoshida dio un paso adelante a sus aspiraciones por el máximo título de 2AW, doblegando a Shiori Asahi.

CHANGO y Kaji Tomato defendieron con éxito el Campeonato de Parejas 2AW por tercera vez en el lapso de un mes. En esta ocasión, se hicieron cargo de Dinosaur Takuma y Kyu Mogami.

En la batalla estelar, Yuji Okabayashi de BJW se afianzó en la posesión del Campeonato de Peso Abierto 2AW tras una fragorosa batalla contra Tank Nagai. Okabayashi sigue firme en su propósito de terminar con todos los gladiadores de la empresa y seguir demostrando su dominio.

En ese momento, Ayato Yoshida ingresó al ring y encaró a Okabayashi, desafiándolo como el siguiente retador.

Los resultados completos son:

2AW "GRAND SLAM in SAMURAI TV", 23.05.2020

Chiba 2AW Square

Sin Fans

1. Kotaro Yoshino y Tatsuya Hanami vencieron a Daiki Wakamatsu y Chicharito Shoki (14:01) con la High Fly Bomb de Hanami sobre Shoki.

2. Ayumu Honda derrotaron a Naka Shuma (9:58) con un Jumping Cross Armbreaker.

3. Taishi Takizawa venció a Taylor Adams (12:19) con la Takabisha.

4. Ayato Yoshida derrotó a Shiori Asahi (13:50) con la No Way Out.

5. 2AW Tag Team Title: Kaji Tomato y CHANGO (c) derrotaron a Dinosaur Takuma y Kyu Mogami (22:45) con un Schoolboy de CHANGO sobre Takuma defendiendo el título

6. 2AW Openweight Title: Yuji Okabayashi (c) venció a Tank Nagai (22:25) con la Golem Splash (2nd defense) defendiendo el título