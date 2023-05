“Chiba Festival 2023” fue el evento que Active Advance Pro Wrestling (2AW) llevó a cabo en su sede del Chiba 2AW Square.

► “Chiba Festival 2023”

En enfrentamiento en triple amenaza, Ayame Sasamura, la única mujer del roster de 2AW, se impuso en una triple amenaza ante Kikutaro y Riki Fuji.

En choque especial de parejas, Ayato Yoshida y Hagane Shinnou, los monarcas de 2AW y Gatoh Move, respectivamente, pasaron sobre Shu Asakawa y Chicharito Shoki tras doce minutos de intensas acciones.

En el turno principal, Kotaro Yoshino ganó su derecho a contender por el Campeonato de Peso Abierto 2AW tras doblegar al neozalandés Taylor Adams. Tras el encuentro, Yoshino se encaró con Ayato Yoshida, el actual monarca.

Los resultados completos son:

2AW “CHIBA FESITVAL 2023 ~ NANAIRO NO KAGAYAKI~”, 07.05.2023

Chiba 2AW Square

Asistencia: 71 Espectadores

1. Daiju Wakamatsu venció a Naka Shuma (8:29) con un Small Package Cutback-Cradle.

2. Kengo Mashimo, Kunio Toshima y Takuro Niki derrotaron a Shiori Asahi, Ayumu Honda y Taishi Takizawa (15:40) con un Mad Splash de Niki sobre Asahi.

3. ~Learn from Senpais in life! Aounoshi Chiba Festival Special 3 Way Match: Ayame Sasamura venció a Kikutaro y Ricky Fuji (10:54) con un Foot Stomp sobre Fuji.

4. ~Blue and magnificent Match Chiba Festival Special Tag Match: Ayato Yoshida y Hagane Shinnou derrotaron a Shu Asakawa y Chicharito Shoki (11:46) con un Samson Clutch de Yoshida sobre Asakawa.

5. 2AW Openweight Title #1 Contendership: Kotaro Yoshino venció a Taylor Adams [B](18:10) con la Daisenso