New World Order y su influencia: A través del tiempo la lucha libre profesional ha centrado su esencia en resolver sobre el cuadrilátero no sólo quien es el mejor gladiador, sino también un dilema moral: ¿quién ganará la batalla existencial? ¿el bien o el mal?

Sin importar nacionalidad o empresa, el noventa y nueve porciento de los encuentros de lucha libre plantean eso: Un luchador que domina alguna de las técnicas del deporte y que obedeciendo las reglas puede obtener el triunfo; enfrente está un gladiador que tiene otro tipo de ventajas, ya sea su talla física, ya sea su basta experiencia, y que no dudará ni un sólo instante en obtener el triunfo a cualquier precio, sin importar las reglas que tenga que violar. Un bueno, un malo, yin y yang, eterno equilibrio.

Esa misma historia de la lucha libre profesional ha sentado las bases, en algunos casos, de que el bueno siempre es bueno, y el malo siempre será rufián, sin embargo hay muchos casos de redimidos, quizá el más grande a nivel mundial sea el de Santo, el Enmascarado de Plata, que tras ser uno de los patanes más grandes de la lucha libre, se volvió en un técnico consentido por todo el amor que la afición que lo veía en las historietas y en las películas le tenía.

Pero los verdaderos héroes que nacieron puros siempre lo serían, ahí estaban para muestra los íconos japoneses como Rikidozan y Antonio Inoki, quienes siempre defendieron el honor nacional en apego a las reglas y el respeto al deporte y su oponente.

En Estados Unidos era igual, había un héroe local que siempre se había conducido por el camino correcto, defendiendo los valores que le habían dado grandeza y orgullo al pueblo estadounidense, nos referimos a Hulk Hogan, quien desde los setentas había logrado convertirse en un símbolo de lo que significa luchar técnicamente, campeón eterno, caballero andante de las causas justas, y que en 1994 decidió cambiar de aires y dejar la comodidad de WWF para tomar la oferta de WCW junto a otros viejos camaradas, donde retomó su caballerosidad y enfrentó a los rufianes más feroces de la tierra.

►El origen del New World Order

Por el otro lado, a la salida de Hulk Hogan, WWF tuvo que rehacer su estructura de luchadores y entre el nuevo talento que se allegó había dos gladiadores muy peculiares: Razor Ramon (un macho alfa latino) y Diesel (un macho alfa estadounidense) que durante su estancia en la empresa lograron escalar hasta lo más alto de la empresa, con campeonatos y luchas memorables. Sin embargo, en 1996, los dos rufianes tuvieron una oferta muy interesante para emigrar a WCW, y la aprovecharon.

En mayo de 1996, tanto Diesel y Razor Ramon incursionaron en el Monday Night Nitro de WCW, rompiendo luchas y dando de que hablar, pues no daban sus nombres y sólo decían que venían a cambiar las cosas en la empresa: "Todos saben quien soy", dijo Hall la primera vez que tomó el micrófono "Pero no saben porque estoy aquí.", "¿Quieren una guerra?" también declaró que hacía falta un miembro de su equipo. Los comentaristas comenzaron a decirles: The Outsiders (los forasteros) y comenzaron a causar revuelo entre los televidentes.

El 1° de julio, con boletos en mano, sentándose en primera fila y causando la locura entre de todos los asistentes, Kevin Nash y Scott Hall aparecieron en WCW Nitro. Pero no sólo aficionados, sino cuerpo de vigilancia y luchadores reaccionaron, en especial Randy Savage y Lex Luger, quien estaba lesionado. Entre luchadores y el equipo de seguridad hicieron que Hall y Nash abandonaran la arena. Sin embargo, se programó el evento estelar para el siguiente PPV, donde Sting, Savage y Luger enfrentarían a The Outsiders y su misterioso compañero.

Para el 7 en Bash at the Beach, en el Ocean Center de Daytona, Florida, Hall y Nash aparecieron solos. Se deshicieron rápido de Luger al noquearlo, dejando la lucha pareja en un dos contra dos, pero los gigantes se conjuntaron para acribillar a Sting, el cual queda fuera de la acción. Sólo Savage sacó el orgullo y pudo conectar varios golpes sobre la dupla, sin embargo Hall se encargó de distraer al réferi, mientras Nash fauleaba al único rival en condiciones de pelear. La situación era crítica, los dos trogloditas se ensañaron con Savage, quién ya no veía lo duro, sino lo tupido.

►Y surge el New World Order

La situación era perfecta para que el eterno amigo de Savage, el héroe de infancia de millones de niños en Estados Unidos, hiciera su aparición para apoyar al que había compartido con él grandes momentos de su vida, tanto en los cuadriláteros y como en lo personal, ¡los Mega Powers se reunían de nuevo!

Al llegar Hogan al cuadrilátero, los rufianes desaparecieron, Hogan era, una vez más el héroe, la figura salvadora. Una película muy vista. Hasta por el mismo Hogan, que, poniendo en shock al mundo, atacó a Savage con dos salvajes leg drops, y revelándose así como el tercer miembro de la nueva facción.

Ya con los tres arriba del ring, la refriega no menguó para Savage. La gente, como pocas veces en un encuentro de lucha libre en el continente americano, se quedó atónita: No se lograba asimilar lo que estaba pasando: "¿Hogan rudo? ¿Hogan sin valores? Pero si Hogan es un héroe estadounidense." Los menos comenzaron a lanzar basura a los felones. Mean Gene Okerlund llegó al ring para cuestionar al traidor: ¿qué se sentía darle la espalda a los aficionados?, Hogan, sarcástico y socarrón afirmó:

"Nosotros somos el futuro de la lucha libre. Nos pueden llamar el Nuevo Orden de la Lucha Libre, hermano. Estos dos hombres que están aquí vinieron de una gran organización, grande en el norte, y todo el mundo se preguntaba quién era el tercer hombre. Bueno, ¿quién sabe más acerca de esta organización que yo, hermano? Deja que te diga algo: Hice a aquella organización un monstruo. Hice rica a la gente allá... Y cuando todo sucedió, el nombre de Hulk Hogan, el hombre Hulk Hogan, se hizo más grande que toda la organización. "El multimillonario Ted quería hablar de dinero con Hulk Hogan. Así que multimillonario Ted me prometió películas, hermano. El multimillonario Ted me prometió millones de dólares. El multimillonario Ted me prometió luchas de calibre mundial. Y en lo que va, el multimillonario Ted, Eric Bischoff, y toda la WCW, sólo hablan, yo estoy aburrido, hermano. "Es por eso que estos dos tipos de aquí, los llamados Outsiders, estos son los hombres que quiero como mis amigos. Ellos son la nueva sangre de la lucha libre, hermano. Y no sólo vamos a hacernos cargo de todo el negocio de la lucha con Hulk Hogan y la nueva sangre, estos monstruos conmigo, vamos a destruir todo en nuestro camino, Mean Gene."

Okerlund le reprocha: "Mira toda esta basura que hay en el ring. ¿Este es el futuro que quieres para ti?", Hogan se muestra hostil una vez más:

"En lo que a mí respecta, toda esta basura en el cuadrilátero representa a estos aficionados de aquí. Desde hace dos años, hermano, durante dos años sostuve mi cabeza en alto. Hice todo por las organizaciones benéficas. Hice todo por los niños. Y la recepción me dieron cuando llegué aquí, hermano. "Porque si no fuera por Hulk Hogan la gente no estaría aquí. Si no fuera por Hulk Hogan, Eric Bischoff seguiría siendo un vendedor de carne en un camión en Minneapolis. Y si no fuera por Hulk Hogan, todas estos huele moles que ahora ven lucha libre no estarían aquí. Estaba luchando al otro lado del mundo, hermano, antes de que les pusieran gasolina a su coche para ir a la escuela secundaria. Así que la forma en que es ahora, hermano, con Hulk Hogan y el New World Order de la lucha libre, yo y la nueva sangre a mi lado, ¿qué van a hacer cuando el Nuevo Orden Mundial se vuelve loco contra ti?"

►Causa y efecto del New World Order

La lucha libre cambió esa noche. La percepción de rudos y técnicos puros cambió esa noche. Nada fue igual en la lucha libre después de eso. Irónicamente, el logo del equipo era blanco y negro, cuando lo que habían conseguido era eso: borrar los extremos y volver todo en una gama de matices alejados del bien y del mal. La facción se volvió la más odiada, pero a la vez la más querida.

Las nuevas generaciones, con toda la cultura contestataria de finales de los noventas, los vio como bandera y símbolo de rebeldía. WCW comenzó a dominar claramente las famosas "Guerras de lunes por la noche" a WWF debido al New World Order, sin embargo lo que comenzó de manera genial y reinventó el gusto por la lucha libre, fue decayendo por la falta de creatividad (prácticamente todo el roster de WCW en algún momento fue parte del New World Order, que llegó a contar con más de cuarenta luchadores en todas sus escisiones) y convirtiéndose en algo absurdo hasta llegar a puntos disparatados.

La bolita de nieve que se convirtió en la avalancha contra WWF terminó por ser agua escurriéndose en la nada en menos de tres años. Ya para entonces WWE había revertido el marcador y conseguido comprar a toda la WCW, incluido el New World Order con los tres gladiadores que hace tiempo habían salido de ahí buscando nuevos horizontes, y que como salmones regresaban a casa para morir.