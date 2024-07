En febrero, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Arn Anderson rememoraba el momento en que decidió retirarse:

«(…) Un tipo se me acerca y me da una palmada en la espalda en el gimnasio y dice, ‘Oye, hombre, ¿dónde has estado? No te he visto en un tiempo.’ Y cuando lo hizo, fue como una descarga eléctrica. Fue completamente por mi cuello hasta mi trasero, supongo. Y solté una botella de agua que tenía en la mano. Fue como… ni siquiera sé cómo explicarlo, excepto que simplemente apagó mi sistema. Y de inmediato me dije a mí mismo, mi conciencia dijo, este tipo pesaba alrededor de 150 libras, tenía unos 5’6″. Dije, ‘Si este tipo puede provocarme esa reacción física solo dándome una palmada en la espalda, no hay forma de que pueda seguir luchando‘ (…)».

► Arn Anderson evalúa su retiro

En el año 2000, «The Enforcer» tuvo dos luchas en WCW para cerrar su carrera. En una enfrentó a David Flair en un mano a mano. En la otra se unió a Ric Flair contra el mismo oponente y Crowbar. Entonces, había vuelto eventualmente a los cuadriláteros que había dejado en 1997 después de juntarse a Steve McMichael contra The Amazing French Canadians (Carl Ouellet y Jacques Rougeau) en la misma empresa. 24 años después, el veterano considera que su retiró funcionó. Así lo explica en su pódcast, The ARN Show:

«Porque era legítimo. Ya sabes, mi doctor ya me había dicho: ‘Nunca te daré el alta para luchar de nuevo’. Luego tuve el incidente en el gimnasio donde un tipo se me acercó y me dio una palmada en la espalda. Solté la botella de agua y sentí como una descarga eléctrica que atravesó mi cuerpo, lo cual, si no creía a mi doctor, en ese momento sí lo hice. Supe, lo primero que me vino a la mente fue, ‘Si esa pequeña palmada en la espalda tuvo ese impacto en mí, ¿cómo voy a ser lanzado por estos monstruos?’ Y simplemente dijo, ‘Has terminado’. Había una pequeña voz en mi cabeza que decía, ‘Oye, has terminado’.

«Y así fue legítimo. Todo eso sucedió ese día, y fue algo espontáneo. Cuando llegué a la televisión, le expliqué a Eric (Bischoff) lo que había pasado y la conversación que tuve con mi doctor. Pensé que podría rehabilitarme, pero él simplemente dijo: ‘No va a suceder’. Dije: ‘¿Podría tener algo de tiempo para salir y retirarme esta noche?’«.