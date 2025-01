Hablando de la premiere de WWE RAW en Netflix, el actual Campeón Mundial de TNA, Nic Nemeth, compartió el siguiente mensaje:

«¡Gran noche para la lucha libre profesional! Recuerden: cuantas más opciones haya para trabajar, más oportunidades para que tu favorito se haga popular ¡e incluso tenga algo de poder al decidir su futuro! Qué momento para ser luchador profesional y qué momento para ser fan».

Big night for pro wrestling! Please remember; the more places there are to work, the more chances for your fav to get popular & even have some leverage when deciding on their future! What a time to be a pro wrestler and what a time to be a fan

— Nic Nemeth (@NicTNemeth) January 6, 2025