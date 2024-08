20 años en la lucha: La reflexión de Dax Harwood

El ex Campeón de Parejas en WWE, AEW, AAA, NJPW y ROH e integrante de FTR, Dax «The Axe» Harwood, reflexiona acerca de sus dos décadas en la lucha libre. Como datos curiosos, los registros señalan que tuvo sus primeros combates profesionales allá por 2005 en World Class Extreme Wrestling o las extintas Carolina Wrestling Federation Mid-Atlantic, American Wrestling Association Superstars Of Wrestling. También luchó ocasionalmente en la NWA. Y a lo largo de los años ha usado nombres como Scott Dawson, KC McKnight, KC Anderson o Dennis Laundry. En 2024 está buscando, junto a su inseparable Cash Wheeler, a quien se unió originalmente en 2014, desafiar a The Young Bucks por el título de la casa Élite en All In.

«Hoy, hace 20 años, luché en mi primer combate de lucha libre profesional. Viernes 13 de 2004. Estoy tratando de asimilarlo.

¿20 años?!

Recuerdo que, de niño, vi a Bret Hart ganar el King of the Ring en 1993. Le dije a mi mamá que quería ser luchador cuando creciera. Estaba obsesionado.

Recuerdo que, de niño, caminaba a casa de un amigo, pasando por un largo tramo de arbustos, y chocaba los cinco con cada hoja en el camino, como si cada una fuera un fan mío, esperando que algún día esa cantidad de personas me amara.

Recuerdo que, de niño, todas las noches rezaba para que Dios me permitiera convertirme en «un campeón de WWF, WCW o ECW».

Recuerdo que, de niño, tenía más de 500 pósters colgados en mis paredes y techo de todos mis luchadores favoritos con la esperanza de algún día tener un póster mío.

Y todo ha llevado a esto.

20 años».

Today, 20 years ago, I wrestled my very first professional wrestling match. Friday the 13th, 2004. I’m trying to wrap my mind around it.

20 years?!

I remember as a kid watching Bret Hart win the 1993 King of the Ring. I told my mom, I wanted to be a wrestler when I grew up. I… pic.twitter.com/IUczOpe2GB

— Uncle Dax FTR (@DaxFTR) August 13, 2024