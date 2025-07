El icono de la lucha libre japonesa en general y de NOAH en particular Naomichi Marufuji nunca ha luchado en la WWE pero no es una idea que le resulte poco apetecible. A mediados de 2024, en torno a su combate con AJ Styles en el evento Destination, el «Genius Of The Ark» se mostraba dispuesto a hacerlo (y a que más Superestrellas prueben las mieles de la promotora nipona):

► 14 luchas para un evento WWE vs. NOAH

A día de hoy se desconoce si existen algún plan entre las dos empresas para colaborar en un futuro cercano o lejano pero nuevamente Marufuji alza la voz para hacer una propuesta realmente interesante. En su blog revela cuál sería el cartel de combates de un evento WWE vs. NOAH:

John Cena vs Daiki Inaba

Gunther vs. Go Shiozaki

Jey Uso vs. Muhammad Yone

Jacob Fatu vs. Masa Kitamiya

El Grande Americano vs. Takashi Sugiura

CM Punk vs. KENTA

Seth Rollins vs. Naomichi Marufuji

Penta vs. Alejandro

Logan Paul vs. OZAWA

Cody Rhodes vs. Kaito Kiyomiya

Randy Orton vs. Kenoh

Finn Balor vs. Eita

Dominik Mysterio vs. Junta Miyawaki

MCMG (Alex Shelley & Chris Sabin) vs. YO-HEY and HAYATA

Lamentablemente, podemos decir desde ya que esto es imposible, empezando con que John Cena se retira en este 2025. Sin embargo, soñar es gratis y quién sabe lo que puede pasar en este loco mundo que llamamos lucha libre.

