Charlotte Flair y Alexa Bliss retienen el Campeonato Femenil de Parejas y salen nuevas retadoras

por

El combate por el Campeonato Femenil de Parejas de WWE presentó a Charlotte Flair y Alexa Bliss defendiendo ante Bayley y Lyra Valkyria.

La acción incluyó todo tipo de ataques de parte de las campeonas, pero Bayley y Lyra se mostraron agresivas con ataques como Bayley to belly y Nightwing, mientras Charlotte y Alexa respondían con sus movimientos característicos, la Figura 8 y Abigail Sister. La batalla tuvo momentos de tensión en ringside, con ambos equipos buscando dominar hasta el último instante.

Momentos clave del combate

El desenlace se dio cuando Alexa Bliss y Charlotte Flair aplicaron un doble Natural Selection sobre sus oponentes para que las campeonas lograron retener los títulos. Al final, The Kabuki Warriors irrumpieron, pero fueron repelidas por Bayley y las campeonas.

¿Qué pasará ahora?

Con la victoria, Charlotte Flair y Alexa Bliss consolidan su dominio en la división. Bayley y Lyra podrían buscar revancha directa, mientras la intervención de The Kabuki Warriors sugiere posibles futuras rivalidades que mantendrán el interés en los próximos episodios de WWE.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos