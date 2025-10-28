Charlotte Flair y Alexa Bliss retienen el Campeonato Femenil de Parejas y salen nuevas retadoras

El combate por el Campeonato Femenil de Parejas de WWE presentó a Charlotte Flair y Alexa Bliss defendiendo ante Bayley y Lyra Valkyria.

La acción incluyó todo tipo de ataques de parte de las campeonas, pero Bayley y Lyra se mostraron agresivas con ataques como Bayley to belly y Nightwing, mientras Charlotte y Alexa respondían con sus movimientos característicos, la Figura 8 y Abigail Sister. La batalla tuvo momentos de tensión en ringside, con ambos equipos buscando dominar hasta el último instante.

Momentos clave del combate

El desenlace se dio cuando Alexa Bliss y Charlotte Flair aplicaron un doble Natural Selection sobre sus oponentes para que las campeonas lograron retener los títulos. Al final, The Kabuki Warriors irrumpieron, pero fueron repelidas por Bayley y las campeonas.

The Kabuki Warriors have made themselves VERY CLEAR… THEY WANT TAG TEAM GOLD. Charlotte Flair & Alexa Bliss have a target on them. 🎯 pic.twitter.com/QzNjwqJyq9 — WWE (@WWE) October 28, 2025

¿Qué pasará ahora?

Con la victoria, Charlotte Flair y Alexa Bliss consolidan su dominio en la división. Bayley y Lyra podrían buscar revancha directa, mientras la intervención de The Kabuki Warriors sugiere posibles futuras rivalidades que mantendrán el interés en los próximos episodios de WWE.