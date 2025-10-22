El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) celebrará una velada internacional este viernes 24 de octubre en la Arena México, dentro del mes de las amazonas, donde se realizará la esperada edición 2025 del Grand Prix de Amazonas.

La cartelera estará encabezada por el torneo femenino que reunirá a grandes representantes del CMLL y de empresas internacionales. En esta edición, el Equipo Nacional del CMLL estará integrado por La Catalina, Persephone, Olympia, Skadi, Reyna Isis, Zeuxis, India Sioux, Lluvia y La Jarochita.

Por su parte, el Equipo Internacional contará con grandes nombres del circuito mundial como Kanji (Reino Unido), Diamante (Cuba), Shoko Nakajima (Japón), Kazuki (Japón), Koguma (Japón), Mina Shirakawa (Japón), Skye Blue (Estados Unidos), Julia Hart (Estados Unidos) y Thekla (Austria), representando alianzas con empresas como AEW, Stardom, RevPro, MLW y ROH.

La función también incluirá encuentros masculinos destacados que también suenan bastante interesantes.

► Cartel completo de la función del 24 de octubre en la Arena México

► ¿Dónde ver el evento del CMLL?

Día: 24 de Octubre

Hora: 8:30 PM

Lugar: Arena México

Transmisión: Canal de Youtube fel CMLL