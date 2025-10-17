Jamie Hayter: «Le patearé el trasero en WrestleDream»

A falta de un día para que enfrente a Thekla en WrestleDream 2025, la ex-Campeona Mundial AEW Jamie Hayter habla de todo un poco. ¡No te pierdas sus palabras!

► En palabras de Jamie Hayter

Primeros recuerdos de lucha libre

“Mi recuerdo más temprano fue un combate en jaula en un centro comunitario de mi ciudad. Recuerdo que a alguien se le bajaron los pantalones y pensé: ‘¡Dios mío!’. Fue algo que me hizo fan de la lucha y me dijo: ‘Cuando crezca, quiero hacer esto. Quiero ver más, nunca había visto algo así’”.

Personaje y estilo actual

“Hoy traigo más mi estilo personal a la lucha. Antes no tenía un estilo propio visible, ahora quiero vestirme como me siento cómoda y reflejar mi personalidad en pantalla. La gente puede decir que parezco hippie, pero simplemente es mi forma de expresarme” Todavía estoy encontrándome a mí misma, especialmente después de las lesiones. Me siento más confiada que antes, pero aún es un proceso”.

Regreso tras la lesión

“No tuve un plan específico, fue muy de último minuto. Simplemente ocurrió y tuve que adaptarme. Volver en Wembley fue genial; cada vez que regreso, es en el Reino Unido, así que debo mantenerme saludable. Ha sido frustrante, pero emocionante”.

Su mentalidad hacia el campeonato

“Ahora no me siento completamente lista para el título. Necesito ser más consistente en el ring y sentirme cómoda conmigo misma. Siempre digo que sí a la oportunidad, pero quiero estar lista al 100% para dar lo mejor de mí para mí y para la compañía”.

Rivales recientes y aprendizaje

“Mi combate reciente con Skye Blue me enseñó mucho; fue la primera vez que luchábamos en tres o cuatro años. Aunque no habíamos trabajado juntas antes, aprendimos a conocernos mejor en el ring. Con Mercedes Moné, aprendí mucho en nuestro primer enfrentamiento. Si volvemos a luchar, estaría más confiada, sabiendo lo que podría funcionar”.

Julia Hart y el Triangle of Madness

“No quiero unirme a su grupo. Desde que regresé, Julia me ha atacado constantemente. No sé exactamente por qué, pero estoy harta de ello. Me preparo para enfrentarlas y espero lo inesperado. Aminata ha estado en mi esquina y siempre me respalda”.

Compañeras para títulos en parejas y Blood & Guts

“Si tuviera que buscar a alguien para títulos en parejas, sería Aminata o Alex Windsor. Ambas han estado a mi lado y podríamos lograr cosas como equipo”. Si pudiera armar un equipo de Blood & Guts con tres mujeres más, elegiría luchadoras que equilibraran la locura y la fuerza del combate. Me costaría decidir, pero buscaría un equipo global y poderoso”.

Fuera de la lucha libre

“Para relajarme, vería películas o meditaría. Escucho mucho The Doors, BB King, Jimmy Hendrix, Steel Dan y algo de country clásico como Hank Williams. Me considero un alma vieja y tranquila; no necesito ganar el título para sentirme bien”.

Carrera y legado

“Empecé a luchar a los 19 años. Nunca tuve expectativas, simplemente lo intenté y todo se fue desarrollando. Lo que logre ahora es un bono. Me siento orgullosa de mí misma, especialmente de combates como mi defensa de título contra Shida en Holiday Bash”.

Metas personales

“En 2026 quiero sacar mi licencia de conducir. Siempre he sido ‘princesa pasajera’, pero necesito hacerlo ahora”.

WrestleDream

“Este sábado voy contra Thekla. Voy a patearle el trasero y ver qué sucede en Blood & Guts. Estoy emocionada por volver al ring y darlo todo”.