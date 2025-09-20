92 Aniversario CMLL: Atlantis Jr., Neón y Máscara Dorada vencen a Zandokan Jr., Volador Jr. y Hechicero

En un duelo de ídolos, Atlantis Jr., Neón y Máscara Dorada, se enfrentaron a Zandokan Jr., Volador Jr. y Hechicero, en lo que fue un duelo por el orgullo.

La contienda más tradicional de la noche, fue pactada a dos de tres caídas, en un duelo que sirvió como antesala para la participación de Dorada y Hechicero en AEW All Out en Canadá.

El primer episodio se lo llevaron los técnicos con autoridad: Neón acabó con Zandokan tras un moonsault, Atlantis rindió a Barboza con la Atlántida y Dorada voló espectacularmente sobre Hechicero para cerrar la caída. Sin embargo, los rudos respondieron en la segunda, cuando el “Alquimista del Ring” sorprendió en el duelo de capitanes aplicando un brutal azotón lateral desde alzada de bombero —similar a un Attitude Adjustment— sobre Máscara Dorada, empatando la contienda.

La tercera y definitiva caída fue un despliegue de vuelos y castigos espectaculares. Los técnicos arrancaron con lances suicidas que encendieron al público, y tras varios minutos de intercambios vibrantes, Máscara Dorada logró imponerse con un impecable Shooting Star Press sobre Hechicero, asegurando así el triunfo para su equipo en una batalla clásica que recordó la esencia del CMLL.