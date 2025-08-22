Randy Orton ataca por la espalda a Drew McIntyre

Drew McIntyre interrumpió la transmisión para lanzar un duro mensaje contra Cody Rhodes, actual Campeón Indiscutido. El escocés tomó el micrófono para advertirle al monarca que sus días con el título están contados, asegurando que una vez se crucen en el ring, le arrebatará el campeonato.

McIntyre fue más allá al afirmar que incluso en backstage nadie respeta a Rhodes, ni siquiera sus amigos más cercanos, lo que provocó una fuerte reacción del público presente. El discurso del escocés parecía marcar un giro definitivo en la rivalidad, pero lo inesperado estaba por suceder.

De manera sorpresiva, Randy Orton apareció por detrás de McIntyre para aplicarle un devastador RKO que dejó al gigante escocés tendido en la lona.

R-Truth se equivoca de vuelo y Damian Priest toma su lugar

Este ataque se dio después de que R-Truth apareció en pantalla para explicar que había perdido su vuelo rumbo a Dublín. Entre risas y confusión, aseguró que había encontrado un reemplazo para enfrentar a Aleister Black: nada menos que su amigo Damian Priest.

El excampeón ingresó con furia al ring para atacar al luchador holandés, lo que desató una batalla que rápidamente se trasladó a ringside y posteriormente a backstage. Oficiales y guardias de seguridad intentaron separarlos, pero apenas lograron contener su enfrentamiento.