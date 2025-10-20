¡12 títulos! Mercedes Moné se corona nuevamente

Pocos días después de ganar el Campeonato Interino Femenil de TV de ROH en AEW WrestleDream 2025, Mercedes Moné suma un nuevo cinturón a su colección y alcanza un total de 12 títulos en su haber en estos momentos. Salvando las distancias, recientemente también ganaba un nuevo campeonato el igualmente ex-WWE Matt Cardona.
► 12 belts Moné
La promotora independiente Winnipeg Pro Wrestling acaba de celebrar el evento Rumble in the Burt y en su combate principal la «CEO» derrotó a Jody Threat para coronarse como nueva Campeona WPW. Es interesante apuntar que es el primer título de Moné en tierras de Canadá.
3 days, 3 countries 🇲🇽🇺🇸🇨🇦, 2 new titles!
12belts Moné
History Maker
GOAT
CEO
Último Moné
🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑 pic.twitter.com/h6rLXllSB8
Another belt and counting for Mone the belt collector!
