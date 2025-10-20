¡12 títulos! Mercedes Moné se corona nuevamente

por
Sasha Banks

Pocos días después de ganar el Campeonato Interino Femenil de TV de ROH en AEW WrestleDream 2025, Mercedes Moné suma un nuevo cinturón a su colección y alcanza un total de 12 títulos en su haber en estos momentos. Salvando las distancias, recientemente también ganaba un nuevo campeonato el igualmente ex-WWE Matt Cardona.

► 12 belts Moné

La promotora independiente Winnipeg Pro Wrestling acaba de celebrar el evento Rumble in the Burt y en su combate principal la «CEO» derrotó a Jody Threat para coronarse como nueva Campeona WPW. Es interesante apuntar que es el primer título de Moné en tierras de Canadá.

