12 luchas ya establecidas para WrestleMania 39

El concepto que este año se estrena en WrestleMania denominado “Showcase” tal vez tenga una verdadera intencionalidad creativa y no responda a una falta de ideas que justifique una concreción bastante aleatoria de un cuadrangular de parejas sin nada sobre la mesa, más allá de formar parte del magno evento (que no es poca cosa, todo sea dicho).

Y antes de Raw, WWE reveló la nómina completa de duplas que conformarán dicho combate varonil: Braun Strowman y Ricochet, The Viking Raiders, The Street Profits y Alpha Academy.

Pero ayer, hubo cabida para concretar otro combate de “The Showcase of the Inmortals”, que viene generando revuelo por merecer situarse como estelar de la primera noche. Finalmente, se confirma que The Usos defenderán el Campeonato Universal Indiscutible de Parejas WWE ante Sami Zayn y Kevin Owens, quienes ya hicieron las paces.

WrestleMania 39 tendrá lugar los días 1 y 2 de abril desde el SoFi Stadium de Inglewood (California), con el siguiente menú provisional.

[1 de abril]

[2 de abril]

[1 o 2 de abril]

Get ready for the #WrestleMania Showcase Fatal 4-Way Tag Team Match!

Which team are you rolling with? pic.twitter.com/7TQ3OELcFU

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 20, 2023