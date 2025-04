11 luchas oficializadas para WrestleMania 41

Arrancó semana WWE, última antes de que llegue la de WrestleMania, con importantes actualizaciones en el cartel de magno evento, todos ellas en consecuencia de lo visto durante Monday Night Raw, donde se dieron tres importantes anuncios.

La primera, por relevancia, que ahora la defensa del Campeonato Mundial Femenil WWE tendrá forma de Triple Amenaza con IYO Sky (monarca), Bianca Belair y Rhea Ripley, luego de acabar sin resultado el encuentro titular entre Sky y Ripley de la semana pasada. Por esto, Adam Pearce decidió el lunes añadir a la australiana al combate, cuando inicialmente iba a ser un mano a mano con Sky y Belair como únicas protagonistas.

La segunda, por tener también carácter titular, verá a Bron Breakker poner sobre la mesa el Campeonato Intercontinental WWE ante Penta, Finn Bálor y Dominik Mysterio. Fatal 4-Way ya sugerido semanas atrás que supondrá la primera implicación competitiva para Breakker al amparo de una WrestleMania.

Y la tercera en discordia, no exenta de controversia, Rey Mysterio buscará darle su merecido a El Grande Americano, en pos de vengar a la insultada comunidad mexicana. Eso sí, la idea de emplear el término «Golfo de América», que lo sepa Mysterio, fue cosa de WWE.

Por ahora, desconocemos en qué jornada se disputará cada uno de estos encuentros.

Los próximos 19 y 20 de abril, desde el Allegiant Stadium en Las Vegas (Nevada, EEUU), tendrá lugar WrestleMania 41, y su cartel tiene la siguiente forma.

[19 de abril]

[20 de abril]

[Jornada por definir]

The #ICTitle is on the line at #WrestleMania 41 as @bronbreakkerwwe defends against @PENTAELZEROM, @FinnBalor AND @DomMysterio35! pic.twitter.com/x5Vm7y6u3K