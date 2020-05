La posibilidad de que Becky Lynch haya colgado las botas con apenas 33 años es una posibilidad real. Cualquiera diría que siendo tan joven, las probabilidades de un regreso son altas, pero “The Man” insiste en que no sabe qué deparará de su futuro, lo que nos da paso a redescubrir a los 11 grandes luchadores que se retiraron en plenitud.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre los 11 grandes luchadores que se retiraron en plenitud.

¿Qué Superestrella dejó WWE en medio de un mega impulso, frustrando la idea de convertirlo en el rostro de la empresa? Los verdaderos motivos detrás del retiro de Shawn Michaels en 1999, el extraño trabajo que tuvo después y los planes originales para su regreso. ¿Quién es conocido por ser el más grande ejemplo del luchador con mayor potencial en no poder explotarlo? Además, el inexplicable patrón que se repite con las más grandes luchadoras de la historia.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

► The Rock (32 años – 2004)

Hace no más que unos días, el afamado futuro miembro del Salón de la Fama dio las razones por las que decidió dar un paso al costado allá por 2004, después de estar activo solo por seis años a tiempo completo, un par más bajo apariciones esporádicas y ser una de las figuras más prominentes de WWE durante su época más exitosa:

"Me retiré a la edad de 32 años por dos razones: (1) mi contrato había expirado y (2) había cumplido con mi mentor y muy buen amigo Vince McMahon. Estaba en lo más alto, era el más taquillero. Si era capaz de irme de WWE y ser exitoso en Hollywood... mi ambición era ser exitoso en el mundo. Quería ser una influencia global de un modo muy, muy poderoso".

32 años es una edad en la que muchos recién empiezan a hacerse un nombre, razón por la que su decisión se hizo tan inusual. Aunque en defensa del “Great One”, para entonces ya lo había logrado todo y mucho más. Probó suerte en Hollywood y muy mal no le fue. Saldría del retiro en Survivor Series 2012 en una lucha por parejas, para luego hacer historia frente a John Cena en los estelares de WrestleMania 28 y 29.

► Shawn Michaels (33 años – 1999)

Un año. Desde enero de 1998 hasta enero de 1999, Shawn Michaels buscó la forma de mantener viva la esperanza de seguir luchando. O, bueno, esa fue su versión. “The Heartbreak Kid” sí sufría de una lesión de espalda que puso en riesgo su carrera, pero se dice también que los excesos y el drama en su vida personal, sumado al hecho de que Stone Cold Steve Austin le quitó el lugar como el rostro de la compañía, lo llevaron a decir adiós a fines de la década con solo 33 años.

En ese tiempo, Michaels abrió su propia academia de lucha libre y trabajó como reportero deportivo de un canal local de noticias en su San Antonio natal. Salió del retiro para un show de su Texas Wrestling Academy en abril del 2000, e impresionó tanto que WWE volvió a contactarlo para una vuelta. Finalmente lo convencieron para volver al ring por una sola noche, con la condición de que fuera contra su amigo Triple H y en un Street Fight Match, pues no quería que los fans esperaran ver a su atlética versión clásica. Pero la pasión renació y una noche pasó a ser ocho años más, y dicho sea de paso, al máximo nivel.

► Daniel Bryan (34 años – 2016)

Todavía hoy podemos disfrutar de quien justamente fuese producto de la academia de Michaels a comienzos de los 2000, pero la cosa no pintaba muy bien a mediados de los 2010s, si lo recordamos. Daniel Bryan venía de sufrir su primer gran golpe en el mejor momento de su carrera, después de alcanzar la gloria suprema en WrestleMania 30, al presentar serios problemas en el cuello que lo alejaron de la acción por casi un año y lo obligaron a dejar vacante el Campeonato Mundial de WWE.

Ya entonces el peligro acechaba sus posibilidades de retornar, pero finalmente pudo imponerse a las adversidades y para 2015 salió del Show de Shows como Campeón Intercontinental. Como si de un deja vu se tratase, fue despojado del oro, pero esta vez por una fuerte conmoción cerebral. Después de meses y meses de incertidumbre, Bryan anunció su retiro en uno de los momentos más emotivos de Monday Night Raw el 8 de febrero de 2016.

► Magnum T.A. (1986 – 27 años)

Chris Nowinski, Droz, Tyson Kidd,.. los casos de luchadores que debieron retirarse después de accidentes que pudieron costarles la vida no fueron pocos, pero el más recordado ha de ser el Magnum T.A. En 1986, con 27 años, el gladiador estaba en medio de un impulso que eventualmente lo convertiría en Campeón Mundial y en el rostro de la organización, cuando sufrió un accidente automovilístico que lo dejó paralítico de la mitad del cuerpo para abajo.

Los doctores afirmaron que Magnum hubiera muerto de no ser por su gran estado físico. Afortunadamente, pudo vivir para contarlo, pero su carrera terminó aquella tarde y es al día de hoy que debe usar silla de ruedas para movilizarse. El de Magnum T.A. es recordado como uno, sino el más grande ejemplo de uno de los luchadores con mayor potencial en no poder explotarlo.

► Brock Lesnar (2004 – 26 años)

El Brock Lesnar de principios de milenio recibió uno de los empujes más significativos de la historia, comparable al de Roman Reigns, pero mientras que al “Big Dog” le llevó alrededor de tres años consolidarse, Lesnar ya era Campeón de WWE en menos de cuatro meses al derrotar a The Rock en SummerSlam 2002. Además de Rocky, Hulk Hogan, Ric Flair, The Undertaker o Kurt Angle fueron algunas de sus víctimas en ese tiempo en el que ya se perfilaba como “The Next Big Thing” de veras.

Fue entonces cuando Lesnar dio la noticia a Vince McMahon de que estaba cansado de la carretera, que la lucha libre no era lo suyo y que se saldría tras WrestleMania 20. Su próximo paso fue el fútbol americano, un sueño cumplido para él. Fue llamado por los Minnesota Vikings de la NFL para probarse, pero lo quitaron del equipo justo antes del comienzo de la temporada. Decidiría volver a sus raíces, pero en New Japan. UFC seguiría, y después de su retiro en 2011, de nuevo a casa.

► AJ Lee (2015 – 27 años)

AJ Lee tiene 33 años en la actualidad, y se retiró hace cinco, con 27. Para entonces, la luchadora llevaba únicamente cuatro años como Superestrella de WWE, lo cual se hace increíble si consideramos el impacto que dejó en tan poco tiempo.

No es necesario recordar que era una de las principales figuras femeniles de la división, de las pocas de hecho en destacar en esa etapa pre-Divas Revolution. El daño permanente de su espina dorsal, el haber logrado todas sus metas y el hecho de estar en medio de la disputa entre su marido CM Punk y WWE fueron las tres razones que enumeró como incentivos.

► Trish Stratus (2006 – 30 años)

Por alguna razón, las mujeres tienden a durar menos en competencia... por elección propia, claro. Beth Phoenix, por ejemplo, dejó el negocio a la edad de 31. En 2017 se convertía en la Hall of Famer más joven con 36.

Chyna tenía 32 cuando tuvo su último encuentro. Eve Torres a los 29, Kelly Kelly a los 25, Michelle McCool a los 31, y la lista sigue. Pero a pesar de su juventud, lo cierto es que ninguna de ellas se encontraba en su mejor momento profesional para entonces. Distinto ocurrió con Trish Stratus, que luego de sólo seis años de carrera, quiso dar un paso al costado siendo la vigente Campeona Femenil. A los 30 años no dio para más, pero dejó un legado que la posicionó como una de las mejores de todos los tiempos.

► Lita (2006 – 30 años)

Sin una no hay dos, y sin Lita no hay Trish, ¿cierto? Casualidad o causalidad, cuando una escogió el camino terminal, la otra la acompañó. 2006 marcó un antes y un después para la división, ya que vería marchar a sus dos más grandes emblemas. No cuesta ver los motivos por los que poco después, WWE empezaría a promover aún más un producto orientado al aspecto físico y menos a la acción en el encordado.

► Paige (2018 – 25 años)

Es curioso cómo a pesar de ser la más joven de esta lista, Paige tuvo una carrera más larga que muchos de los aquí enlistados. La británica empezó desde muy pequeña, con 13 años siendo específicos, cuando pidió reemplazar a un luchador que no se presentó a luchar en un show de la promoción familiar. Desde entonces no paró… hasta diciembre de 2017, cuando se resintió de sus problemas de cuello en un evento no televisado. Meses después, anunciaría que no podía continuar o las consecuencias serían catastróficas. Aun así, se ha mantenido activa mediante distintos roles de ahí en más.

► Edge (2011 – 37 años)

A los 37 años, “The Rated R Superstar” ya había logrado todo lo posible y más; literalmente, pues ya poseía el récord como la Superestrella que más títulos ganó en la historia de la empresa. El problema era que todavía tenía mucha nafta en el tanque, aún estaba a un gran nivel y seguía siendo impulsado como un talento top. ¿Y por qué no lo haría? Entonces tenía cinco años menos que AJ Styles en la actualidad, créanlo o no. Debió irse a la fuerza debido a una estenosis cervical espinal, pero volvería a reclamar lo que perdió este año, dispuesto a retirarse “bajo sus términos”.

► CM Punk (2014 – 35 años)

Es increíble cómo la mayoría de los enlistados terminarían regresando al cuadrilátero eventualmente. Paige, AJ Lee y Magnum T.A no han podido hacerlo debido a sus limitaciones físicas, mas CM Punk sigue siendo de lo más atípico, y es que aparte de toda la conocida polémica que envolvió su retiro, se fue dentro de todo sin daños irreparables físicamente hablando.

Al momento de comunicarle su salida a Vince McMahon y Triple H en aquel recordado incidente previo al Raw post-Royal Rumble en 2014, Punk tenía 35 años y era universalmente aclamado como la máxima estrella a tiempo completo de la empresa, solo por detrás de John Cena y quizá Daniel Bryan. No por nada muchos no entendieron sus motivos, especialmente compañeros de vestuarios faltos de oportunidades.

