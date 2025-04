Hoy en la historia: 11 de abril en la lucha libre

Si adquieres la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tienes una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros acontecimientos sucedidos un 11 de abril que quedaron en la memoria.

#OnThisDay in 2011: Alex Whybrow, known as Larry Sweeney, passed away l in Lake Charles, LA.

He was 30 years old. RIP

Sweeney won the Best Non-Wrestler award for the Wrestling Observer Newsletter in 2007 and 2008.

If he was still with us he’d be a top name as a manager in a… pic.twitter.com/eYVyrP5tTg

— Allan (@allan_cheapshot) April 11, 2025