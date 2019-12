Los 10 mejores combates en WWE de 2019, según WWE

A los aficionados de las listas nos apasionan estas fechas. Un servidor diría que es una de las pocas cosas que merecen la pena de estas festividades. Y WWE suele dar mucho juego cada finales de año en sus habituales repasos. Por otra parte, algo lógico teniendo en cuenta la cantidad de contenido que ha ofrecido en 2019 y el hecho de que también estamos ante un cambio de década. Y tras un Top 10 de Superestrellas de los últimos dos lustros y otro con los 20 mejores regresos, ahora McMahonlandia se ciñe al año que todavía nos ocupa, con un particular ranquin de 10 combates dentro de sus dominios.

► Los 10 mejores combates en WWE de 2019

Vía WWE Network News, ya conocemos el listado al completo.

10 – Summerlam 2019, Mano a mano por el Campeonato Universal WWE, Seth Rollins vs. Brock Lesnar

09 – WrestleMania 35, Triple Amenaza por el Campeonato Femenil Raw y SmackDown, Charlotte Flair vs. Becky Lynch vs. Ronda Rousey

08 – Elimination Chamber 2019, Cámara de Eliminación masculina por el Campeonato WWE, Daniel Bryan vs. Samoa Joe vs. AJ Styles vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy

vs. Randy Orton

07 – NXT TakeOver: New York 2019, Mano a mano por el Campeonato de Reino Unido WWE, Pete Dunne vs. WALTER

06 – Money in the Bank 2019, Money in the Bank masculino, Randy Orton vs. Mustafa Ali vs. Andrade vs. Baron Corbin vs. Drew McIntyre vs. Finn Bálor vs. Ricochet

05 – Royal Rumble 2019, Mano a mano por el Campeonato Femenil Raw, Ronda Rousey vs. Sasha Banks

04 – Money in the Bank 2019, Mano a mano por el Campeonato Universal WWE, Seth Rollins vs. AJ Styles

03 – NXT TakeOver: New York 2019, Lucha al mejor de 3 caídas por el Campeonato NXT, Adam Cole vs. Johnny Gargano

02 – Hell in a Cell 2019, Lucha dentro de la Celda Infernal por el Campeonato Femenil Raw, Becky Lynch vs. Sasha Banks

01 – WrestleMania 35, Mano a mano por el Campeonato WWE, Daniel Bryan vs. Kofi Kingston

Se diría que WWE intenta dar un (fútil) premio de consolación al miembro más exitoso de The New Day, después de su sonada derrota ante Brock Lesnar en apenas 10 segundos que tantas críticas generó. No obstante, por construcción, su duelo bajo el último magno evento desde luego merece quedar entre lo más destacado del 2019 dentro del Imperio McMahon.

Emotiva historia de superación gestada hace una década, que por suerte, tuvo final feliz, y que hasta los últimos instantes mantuvo en vilo a muchos por el insólito hecho de que un sempiterno talento de medio cartel pudiera coronarse máximo monarca en el «Show de los Shows».

Paige conducirá un especial en WWE Network el lunes acerca de este ranquin. La sinopsis publicada en la web oficial de la empresa reza así.

El pasado año albergó algunos de los más increíbles combates e increíbles momentos que han ocurrido en un ring de WWE. Este lunes antes de Raw, tendrás la oportunidad de revivir los mejores y más descollantes encuentros íntegramente en ‘WWE’s Top 10 Matches of 20190, exclusivamente en WWE Network. Únete a la dos veces Campeona Divas y copresentadora de WWE Backstage Page, cuando ella haga la cuenta atrás de los 10 mejores combates, seleccionados por los editores de WWE.com […]