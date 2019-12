Hace un año, señalé que 2018 había dejado una cantidad de encuentros de calidad sin precedentes, con un descollante Kazuchika Okada vs. Kenny Omega por el Campeonato de Peso Completo IWGP en NJPW Dominion 6.9 que probablemente sea desde entonces la mejor lucha de la historia.

Y estos últimos 12 meses no han logrado superar a 2018 en cuanto a excelencia, pero sí que ha abierto aún más la puerta a una mayor diversidad de incluidos en esta particular lista, no copada ahora en exclusiva por NJPW y WWE. Así, entre la envidiable salud de la escena independiente y el nacimiento de AEW, así como el resurgir de otras compañías, les presento 10 luchas para recordar 2019 que intentan recoger tal diversidad.

Qué manera de inaugurar 2019, dentro de Wrestle Kingdom 13, una cita que casi siempre deja al menos un par de choques memorables. Y Omega y Tanahashi llevaron al ring la brillante historia de un choque entre tradición y rupturismo dentro del seno de New Japan que se saldó con la victoria de lo primero. A reseñar el enorme desempeño, por énesima vez, del «Ace» bajo una gran cita, pese a su castigado físico.

Por los 685 días del reinado, la calidad de los protagonistas y el resultado, imposible obviar a Dunne y WALTER aquí. Continente que ya comprobarán ha tenido una crucial relevancia en el gran momento que vive la industria a ambos lados del Atlántico. Más que un combate, un acontecimiento luchístico con el que se forjan los legados de un cetro que en apenas tres años presenta una cantidad de luchas titulares que dan ya para DVD con extras propio.

El culmen de una división que sigue cambiando el panorama y supone hoy, más que nunca, la gran atracción de la industria. Rey Mysterio ya dijo en 2016 que los pesos completos habían dejado de ser los dominantes, y tanto Ospreay como Takagi demuestran que por conexión con el respetable y desempeño, podrían perfectamente ocupar el estelar de Wrestle Kingdom.

Los talentos aztecas dejaron su impronta a lo grande alrededor del globo, dentro de todas las empresas de primer nivel, al igual que los británicos. Y si estos territorios coinciden sobre el ring, cual duelo clásico de los Mundiales de fútbol, queda asegurado el espectáculo. Un combate casi de dibujos animados, que si bien no tuvo una historia de peso detrás, crea nuevos adeptos a la causa por su simple nivel técnico.

Pocas rivalidades pueden compararse a la que mantienen Callihan y Blanchard en Impact. Y tal vez se critique que las mujeres necesiten de ser emparejadas con hombres para estar en primera plana. Pero esta historia, que seguramente concluya con la coronación de la gladiadora en el PPV Hard To Kill el mes que viene, espero que lleve a la total normalización de la lucha intergénero. De ahí su importante significado.

Como dije en su momento vía Twitter, cada vez que «Cold Skull» y «The Rainmaker» coinciden sobre un ring, el primero acaba siempre ensombreciendo por momentos al chico franquicia de NJPW. Y en esta cita, contando con un público enfervorecido de parte del Ingobernable, vimos una de las victorias más emocionantes del 2019. Por fin, SANADA lograba derrotar a Okada, y de la manera más épica posible.

Más cosecha del viejo continente para elevar el nivel de WWE, compañía que en este 2019, sin NXT ni NXT UK, no hubiese contado con ningún combate digno de memorabilia. Tres cuartos de hora de estilo recio británico que sirven para agrandar la figura de un Bate que con 22 primaveras nadie tose en cuanto a aplomo sobre el ring, obviando a WALTER, otro joven competidor que luce cual veterano.

Dos de las mejores duplas del mundo yendo al límite con el uso de las escaleras aquí dieron un paso más allá, situando el listón de este tipo de combates a un nivel casi ridículo. Porque uno de los plausibles logros de AEW ha sido llevar el caos y los niveles extremos de la escena independiente a un producto «mainstream», sin apenas filtros que rebajen el resultado final.

El peso junior que cambió el juego colgará las botas este próximo 5 de enero en Wrestle Kingdom 14. Y su camino de despedida dejó unas hostilidades con Suzuki que si bien no desembocaron en un combate de cinco estrellas en cuanto a nivel técnico, supusieron la culminación de una rivalidad magna entre dos leyendas, con tributo incluido de «The King» a Liger tras su victoria.

¿Quién dijo que las «indies» estaban abocadas al hundimiento en 2019? Este choque entre las empresas mayores y la «resistencia» independiente quedó simbolizado en una magnífica historia repartida entre varias promociones europeas, pero cuyo capítulo definitivo tuvo lugar en OTT Wrestling. Sin nada que envidiar a las construcciones vía promos de las «ligas mayores», cualquier crítico hacia la falta de narrativa de la escena independiente queda aquí despojado de argumentos.

*Menciones honoríficas:

Kento Miyahara (c) vs. Naoya Nomura por el Campeonato Triple Corona AJPW; día 6 de Dream Power Series – DDT

Cody vs. Dustin Rhodes; Double or Nothing – AEW

El Phantasmo vs. Rocky Romero; día 9 del Best of the Super Juniors – NJPW

Matt Taven (c) vs. Jay Lethal por el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH; 17th Anniversary

Ben-K (c) vs. PAC por el Campeonato Open The Dream Gate; Dragon Gate Kobe Pro-Wrestling Festival – Dragon Gate