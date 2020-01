10 grandes luchas en la carrera de Jushin Thunder Liger

Hoy ha tenido lugar el penúltimo combate de Jushin Thunder Liger, durante la primera jornada de Wrestle Kingdom 14. Y mañana llega el día marcado en el calendario de cualquier aficionado que se precie, cuando la leyenda de 55 años haga equipo con Naoki Sano para enfrentarse a Hiromu Takahashi y Ryu Lee: su última lucha tras siete lustros de carrera, que ahora intento resumir en una decena. Ya saben, no están todos los que son, pero sí son todos los que están.

► 10 combates para recordar a Jushin Thunder Liger

vs. Brian Pillman; WCW SuperBrawl II

El comienzo del auge internacional de Liger, e inicio también de una serie de encuentros con Pillman muy notables, como el que tres años después disputarían en el primer episodio de WCW Monday Nitro. En apenas 10 minutos, Liger, quien defendía el Campeonato de Peso Ligero WCW, se metió al público yanqui en el bolsillo, pese a la condición de local de «Flyin Brian». Una lucha al más puro estilo azteca entre un gladiador nacido en Cincinnati y otro en Hiroshima. A todas luces, algo insólito para 1992.

vs. El Samurai; NJPW Explosion Tour 1992

Sentó precedente nuestro protagonista al ser el primer ganador del Best of the Super Juniors (torneo entonces denominado Top of the Super Juniors) que portaba el título de esta división, tras acabar con El Samurai en un mano a mano alejado de lo que podemos esperar de una lucha de esta división: Liger y el también conocido como Osamu Matsuda dieron forma más que a una lucha, a una pelea sin cuartel, donde ambos acabaron con las máscaras rotas.

vs. Tiger Mask III; NJPW Battlefield 1994

Si en algo sobresalió Liger fue por su capacidad de aunar el puro resu con la lucha libre mexicana, y de manera insólita, el segundo magno evento de New Japan en el Tokyo Dome programó un duelo máscara vs. máscara. La versión más ruda de las cuatro de Tiger Mask inevitablemente tenía que vérselas con la tapa técnica más prestigiosa de New Japan. De resultas, el mundo conoció el nombre de Koji Kanemoto.

vs. Shinya Hashimoto; NJPW Thanks Wrestling Day Brush Up 94

Un antecedente del Anniversary Show, que suele programar en cada edición un choque entre el Campeón de Peso Completo IWGP y su homólogo de peso junior. Aquí tenemos el perfecto choque ante un monstruo destructor como Hashimoto (entonces el máximo monarca más exitoso de la historia de NJPW), y que brillantemente giró en torno a la incapacidad de Liger por aplicar su Liger Bomb debido al tonelaje de Hashimoto, hasta los últimos compases, que sin embargo, no le sirvió para llevarse la victoria, para disgusto del respetable. A pesar de todo, una demostración al mundo de que los juniors eran el futuro de la industria, al poder ir de tú a tú con los pesos completos.

vs. The Great Sasuke; NJPW Super J Cup 1994

Una exhibición del dominio de Liger, quien partía como favorito para ganar la primera entrega de un torneo que sirvió para impulsar definitivamente a los pesos junior de NJPW. Y con su condición de monarca, Liger ejerció casi de rudo ante un novel Sasuke, subestimándolo en todo momento. Craso error, pues en última instancia, el memorable final tuvo este decisivo fondo: el «underdog» sorprendió al gran Liger con una victoriosa Hurricanrana.

vs. Último Dragon; NJPW Super J-Cup 1995

Liger se encontraba con la horma de su zapato cada vez que tenía que ir contra Último Dragon, pues este dominaba el arte del pancracio a un nivel aún mayor que «Shooting Star». Y su mejor encuentro se dio en las semifinales de la segunda edición del torneo de juniors, donde, sin embargo, Liger le robó la victoria a Último Dragón contrarrestando una Magistral. Posiblemente, los dos gladiadores nipones con mejor química sobre el ring de la historia.

vs. Rey Mysterio; WCW Starrcade 1996

Tal vez juzgado con ojos actuales no resulte tan asombroso. Pero hace ya casi un cuarto de siglo el impacto sobre la audiencia fue brutal, aunque el japonés mostrara menos movidas aéreas que de costumbre, pues ejerció un papel de rudo que lo llevó a hacer mayor uso de movimientos más a ras de lona a fin de batir a Mysterio por diferencia de tamaño; otro punto inusual en la carrera de Liger.

vs. Shinjiro Otani; NJPW Fighting Spirit 1997

Diría que el mejor combate en términos «in-ring» de la carrera de Liger, y con la J-Crown sobre la mesa (un cetro por desgracia de breve existencia), conseguida un mes atrás por el enmascarado en Wrestling World. Otani, por su parte, fue un gladiador que tal vez no haya contado con tanta fama como merece su excelente carrera, pese a guardar un carisma superior al de muchas otras vacas sagradas de NJPW. Y su actuación aquí, desesperado ante el hecho de no lograr batir a Liger de ninguna manera, merece quedar en la memorabilia.

vs. Dr. Wagner Jr. por el Campeonato de Peso Completo IWGP; NJPW Fighting Spirit 1999

Liger defendía cetro y Wagner hizo gala de su célebre metodicidad con un fantástico repertorio de movidas de rendición, llevando casi al completo el peso del combate. Podría criticarse el poco protagonismo del monarca, pero la tenacidad escenificada por este, quien resistió durante casi media hora los envites de «el Galeno del Mal», simboliza ese «Fighting Spirit» del título del evento.

vs. Minoru Suzuki; NJPW King of Pro Wrestling 2019

Ya comentada en mi lista de 10 luchas para recordar de 2019, ha quedado como la última gran rivalidad en la carrera de Liger. Y aunque el combate no desmereció en cuanto a calidad sobre el ring, aquí la narrativa estuvo al servicio de todo. Para el recuerdo la reaparición de «Kishin» Liger semanas antes del duelo, la faceta demoniaca que sólo hemos visto en muy contadas ocasiones. La imagen de Suzuki saliéndose del personaje y reverenciando a un derrotado Liger ya es parte de la historia de la lucha libre.