A un año de su creación, All Elite Wrestling ha podido conformar un elenco de élite que hace más de 365 días atrás, cuando nadie sabía quiénes firmarían, hubiera cumplido con las expectativas de cualquier aficionado. Sin embargo, así como hubo altas, también han sido muchos los “no” que recibió la empresa en todo este tiempo. Estos son los 10 luchadores que rechazaron ofertas de AEW.

La siguiente es la versión escrita del video de Cuadrilátero sobre los 10 luchadores que rechazaron ofertas de AEW.

¿Cómo se produjo el contacto de AEW con Edge y qué planes tenía la compañía para él? ¿Qué otros cuatro reconocidos nombres fueron tentados tanto por los Khan como los McMahon pero se decidieron por promociones más pequeñas, y qué motivos los llevaron a tomar esas inesperadas (pero comprensibles) decisiones? Además, el Campeón Mundial que quiso ir con su título a AEW pero no hubo acuerdo, el líder original de Dark Order que rehusó el papel y las declaraciones de Cain Velasquez que revelan el mutuo interés con All Elite.

Dale play para enterarte de estas y muchas más curiosidades en el último video de Cuadrilátero:

¡Ayúdanos a seguir entreteniéndote e informándote dándole click al siguiente banner y a la campanita de notificaciones para no perderte de nuestros últimos tops!

► Caín Velásquez

Decepción. Ese es el término que mejor califica para describir el paso de Cain Velásquez por WWE. Despedido el pasado abril, la leyenda de las MMA no tuvo más que una lucha contra Brock Lesnar en Crown Jewel 2019 -contundente derrota, por cierto- y debido a problemas físicos no volvió a disputar otro combate, a pesar de que por momentos hubo grandes planes para él. Pero incluso antes de ese frustrado paso por la gigante deportiva, Velásquez negoció también con AEW, como le comentó a Ariel Helwani aquel septiembre:

"He estado hablando con WWE. Todo va bastante bien... Ya veremos. También he hablado con AEW, un poco, así que quiero que continuemos platicando. Creo que están haciendo grandes cosas. Y también tienen una buena relación con AAA, por lo que muchos chicos van a AAA y regresan a AEW. Realmente me gusta lo que están haciendo. Creo que tienen muy buenos atletas, muy buenos showmen".

Finalmente se decidió por WWE, pero siendo hoy agente libre, las puertas vuelven a estar abiertas, y más considerando que podría alternar entre Estados Unidos y México.

► Bandido

El talentoso luchador milita en Ring of Honor desde que declinara ofertas tanto de WWE como de AEW a fines de 2018. En el caso de los de Vince McMahon, la idea era que se convirtiese en un punto fuerte de NXT, aunque fueron sus rivales en All In y amigos, los Young Bucks, quienes lo buscaron más intensamente.

De acuerdo a las noticias que se divulgaron por entonces, ROH puso más dinero, un calendario más ligero y la posibilidad de luchar en Japón y México sobre la mesa, y aunque WWE hizo más de un intento por él, no llegó a igualarla. En cuanto a AEW, les agradeció pero prefirió declinar, dado que todavía no le habían hecho una oferta final y aún no tenían un contrato televisivo.

► Flip Gordon

Flip Gordon es otro talento top de ROH que se decantó por otras vías. Como todo fan de Being the Elite sabrá, él era parte del popular show en sus inicios. El luchador, miembro de la facción Villain Enterpraises, extendió su continuidad en mayo. A propósito, esto dijo en la Busted Open Radio:

"Hubo interés de AEW y WWE, un par de otros también, pero Ring of Honor me ofreció el mejor trato. También creo que es aquí donde quiero estar, pues todavía tengo mucho por mejorar. He estado haciendo esto sólo por cinco años y tengo muchas metas aquí, así que ¿por qué querría irme?".

► Joey Ryan

Ni WWE ni ROH. En el caso de Joey Ryan, otro talento cercano a The Élite, fue Impact Wrestling la empresa que lo acogió. Eso sí, no firmó con ésta sino hasta mucho después de rechazar al proyecto de Tony Khan. Cuando Sam Roberts le preguntó por los motivos, Ryan no dejó de profesar su amor por la lucha independiente y agregó:

“Son una nueva empresa que tendrá que ir creciendo y aprendiendo sobre la marcha. Cuando nos sentamos a hablar, vimos que yo podía seguir teniendo éxito sin ellos y que a ellos les iría bien sin mí, así que decidimos dejarlo por el momento. Puede que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en algún punto, pues me encantaría trabajar con mis amigos, pero no tiene por qué ser ahora mismo”.

En las últimas horas, Ryan fue despedido por Impact a raíz de más 17 denuncias por acoso y abuso sexual.

► Eli Drake

Es increíble cómo muchos de los enlistados en este top atravesaron situaciones similares, para muchos incomprensibles: dejar atrás a las dos más grandes compañías de los Estados Unidos. Eli Drake no fue la excepción, según contó:

"WWE me hizo ofertas en 2016, 2017 y 2018, pero el dinero que me ofrecieron era muy bajo e Impact me dio aumentos. Cuando dejé Impact, hubo interés de AEW. De hecho tuve dos acuerdos separados para ir con ellos, listo para firmarlos. Fuimos al punto de que incluso me enviaron mi tema de entrada. Entonces un par de cosas decayeron y no ocurrió. Me enviaron una oferta, la renegociamos, me enviaron otra. Estaban esperando a que la firmara..."

► Tessa Blanchard

Hizo historia al convertirse en la primera Campeona Mundial de una empresa grande de lucha libre en Impact… y nos referimos al título absoluto de la división masculina, desafiando cualquier límite de género. Raramente encuentre mejor logro que ese, así que probablemente haya tomado la mejor decisión, pues hoy no dista mucho del papel que Chyna tenía en la WWF de los 90.

“Hace como dos años le dije que no a Impact. La verdad es que no me sentí muy cómoda entre bastidores. No me llevé una buena impresión por entonces. Cuando me ofrecieron un contrato dudé, me mostré reticente, pero dije, '¿sabes qué?' Hace ya dos años de aquello, diablos'. Y no me arrepiento”.

Al igual que Ryan, Blanchard también quedó fuera de Impact, en su caso por falta de profesionalismo.

► Nick Aldis

A pesar de estar lejos de ser la potencia que fue en los 70s y 80s, la NWA ha encontrado en Nick Aldis a un Campeón Mundial que pueda decir estar a la altura de los grandes monarcas de antaño. Cuando se quedó sin trabajo en TNA, en WWE le cerraron las puertas y su futuro parecía incierto, NWA lo acogió y Billy Corgan lo hizo su carta principal. Por tal razón no aceptó a AEW cuando la oportunidad le llegó:

“Me hicieron una oferta en AEW. Mi respuesta fue que me encantaría estar tanto en AEW como en NWA. Me gustaría trabajar con ellos porque obviamente tengo una gran admiración por Cody y los Bucks, pero no estaba preparado para dejar atrás los dos años de trabajo que hice en NWA. Eso fue todo. Les dije, 'si encuentran la manera de que pueda estar en ambos lados, iré con ustedes'. Básicamente, me ofrecieron un contrato para que fuera con ellos por lo mismo que estoy haciendo aquí y les comenté que no tenía sentido para mí".

► Marty Scurll

Marty Scurll es la única pieza restante de The Élite en no subirse al barco, pero fue un contrato irrechazable el que hizo que no siguiera el camino que todos esperaban. ROH le dio la posibilidad de ganar dinero digno del elenco principal de WWE, luchar en NJPW, NWA y PWG, aparecer sólo 40 veces al año, y ser una de las cabezas creativas de la promoción. Si Scurll se decantaba por AEW, no obstante, éstos ya sabían qué hacer con él: ser el líder de Dark Order. Por supuesto, el rol terminó siendo para Brodie Lee y “The Villian” siguió con su propio grupo.

► CM Punk

Hay diversas versiones sobre las ofertas que All Elite le hizo a CM Punk. Como hicimos en las 7 personalidades que nunca irán a AEW, existe tensión entre él y los directivos por unas declaraciones suyas sobre este tema, alegando que solamente le mandaron mensajes por teléfono y no se comunicaron directamente con su persona, algo que ellos aseguran, no es cierto. En agosto de 2019 hubo conversaciones y se dice que en distintos puntos hubo ofertas sólidas que él no tomó. Nos quedaremos con eso.

► Edge

"El rumor dentro de WWE es que AEW quería firmarlo para hacerlo debutar como una aparición sorpresa en el PPV ALL OUT en Chicago, el 31 de agosto de 2019, pero Vince McMahon le ofreció más dinero", informó Dave Meltzer.

En el documental de WWE Network, WWE 24, sobre su regreso a la lucha libre nueve años después de su retiro forzado, el mismo Edge declaró:

"Cuando empecé a luchar en WWE tenía una deuda de 40 mil dólares como consecuencia de mis estudios universitarios, y como ganaba poco por ser un luchador novato, no podía pagar esa enorme deuda. Se lo conté a Vince, y él generosamente la pagó. Por eso, cuando recibí la oferta de la otra empresa (AEW), les dije que primero debía contárselo a Vince McMahon, porque él fue la persona que confió en mí, me dio tantas oportunidades, me puso como luchador estelarista.

"Así que fui a hablar con él y le dije que mi cuello estaba sano, que cinco doctores me habían dado el alta médica y que me estaban ofreciendo un contrato en otra empresa para regresar a luchar. Vince me dijo: 'Está bien, hagamos esto: vas a ir al mismo doctor que te dio de baja y dijo que tenías que retirarte en 2011. Si tu regreso al ring es algo que deba pasar, debe pasar aquí en WWE'."